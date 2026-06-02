Бюджет России несет миллиардный ущерб в рамках дела с «бумажным» НДС: главное о последствиях схемы уклонения от налога

В России привлекли к уголовной ответственности порядка 20 нарушителей по делу с «бумажным» ДНС. Ущерб федеральному бюджету страны превысил миллиард рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах, цитирует ТАСС.
к масштабной схеме уклонения от налога на добавленную стоимость были привлечены жители различных регионов РФ. Они участвовали в фиктивных сделках с «одноразовыми» компаниями через крупную площадку «бумажного» ДНС. Уголовное дело в отношении фигурантов возбудили в марте 2026 года.
Только по текущим данным, сумма ущерба бюджету России составляет более одного миллиарда рублей. Однако сумма в течение следствия может вырасти.
Всего юридические лица сформировали «схемные» вычеты на сумму более 1,2 триллиона рублей. Операция по выявлению мошенников проведена при содействии Генпрокуратуры РФ. Преступники скрывались в Белгородской области, Петербурге, Москве, Пермском крае и ряде других субъектов.