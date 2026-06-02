Китай усилит контроль над иностранными инвестициями

Китайские инвесторы будут обязаны проходить процедуры согласования, регистрации и отчетности по зарубежным инвестициям. Госучреждения будут проводить мониторинг и оценку рисков вложений за рубежом. Помимо этого новое положение содержит предупреждение организациям и физлицам о том, что в ответ на какие-либо дискриминационные меры в отношении китайских инвестиций им могут запретить вести любой бизнес с компаниями Китая.