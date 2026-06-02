Поступления в бюджет от московских предприятий МСП выросли на 4%

Субъекты малого и среднего предпринимательства составляют 84% всех московских предприятий, сообщили РБК в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Согласно данным департамента, основная часть московских субъектов МСП относится к категории микропредприятий. Их число составляет более 888 тыс. единиц, за год оно выросло на 5300 (+0,6%). Малых предприятий в Москве на текущий момент насчитывается 43 685 (годовой прирост на 2445, или на 5,9%), средних — 5355 (годовой прирост на 365, или 7,3%). При этом в департаменте отметили, что в 2025 году более 11 тыс. субъектов МСП сменили категорию (микропредприятия стали малыми, малые — средними, средние — крупными), что на 3,6% больше, чем в 2024 году.
Микропредприятие: число работников составляет до 15 человек включительно, годовой доход — до 120 млн руб. без учета НДС.
Малое предприятие: число работников составляет до 100 человек, годовой доход — до 800 млн руб.
Среднее предприятие: число работников может достигать 250 человек, годовой доход — до 2 млрд руб.
Всего же в Москве на данный момент действует более 937 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, что на 8,1 тыс. больше, чем год назад. Как сообщили в департаменте, они специализируются на самых разных сферах деятельности — строительстве, информации, производстве, торговле, общепите, образовании, спорте и др.
В столичном малом бизнесе работают более 40% занятых в московской экономике, что в количественном отношении составляет более 3,5 млн человек. Самый значимый прирост за год продемонстрировала занятость в области образования (11%), далее идет производство (7%), следом — IT (5,6%).
За первый квартал 2026 года налоговые поступления от столичного бизнеса в российский госбюджет составили 725,3 млрд руб. (+3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В бюджет Москвы было выплачено 270,4 млрд руб. «Таким образом, малые и средние предприятия обеспечили каждый четвертый рубль в налоговых доходах города», — отметили в департаменте.
Наибольший прирост налоговых платежей продемонстрировали предприятия в сфере строительства (+12%), образования (+13%), недвижимости и медицины (и там и там платежи выросли на 7%). В структуре платежей лидируют выплаты по НДФЛ, составившие 132 млрд руб. (45,6%). Поступления по налогу на прибыль составили 79,2 млрд руб. (29,3%), по упрощенной системе налогообложения — 37,5 млрд руб. (13,9%).
По данным на весну прошлого года, доля московских предприятий от общего числа российских МСП составляла 14%. Всего же в России на конец 2025 года количество малых и средних предприятий составляло 6,76 млн, что почти на 3% превысило показатели за аналогичный период 2024 года (6,57 млн).
