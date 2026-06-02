Поступления в бюджет от московских предприятий МСП выросли на 4%

Согласно данным департамента, основная часть московских субъектов МСП относится к категории микропредприятий. Их число составляет более 888 тыс. единиц, за год оно выросло на 5300 (+0,6%). Малых предприятий в Москве на текущий момент насчитывается 43 685 (годовой прирост на 2445, или на 5,9%), средних — 5355 (годовой прирост на 365, или 7,3%). При этом в департаменте отметили, что в 2025 году более 11 тыс. субъектов МСП сменили категорию (микропредприятия стали малыми, малые — средними, средние — крупными), что на 3,6% больше, чем в 2024 году.