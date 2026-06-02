На сколько может подорожать автостраховка, рассказали эксперты в Казахстане

Стоимость полиса обязательной автостраховки зависит от разных факторов, таких как стаж водителя и наличие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в прошлом. Эти показатели отражаются в системе «бонус-малус», которая вскоре изменится. Из системы планируется убрать два самых низших класса, а остальным повысить поправочные коэффициенты, что увеличит стоимость обязательной автостраховки. Сильнее всего это почувствуют водители 13 класса, которые долгое время ездили аккуратно и не попадали в ДТП по своей вине.
Председатель правления АО «СК Freedom Insurance» Азамат Керимбаев отмечает, что страховщикам планируют предоставить возможность применять дополнительные повышающие или понижающие коэффициенты при расчете стоимости полиса — в пределах 10% к системе «бонус-малус» и региональным коэффициентам. На это будут влиять аварийность, стаж вождения, возраст, год выпуска машины и другие параметры. Итоговая стоимость полиса может изменяться примерно в диапазоне от −18% до +20% по инициативе страховой компании.
Каждый водитель будет получать скидку или надбавку к стоимости полиса в зависимости от индивидуальных параметров и риска, который он несет. Водишь аккуратно — платишь меньше. Страховщик, в свою очередь, будет самостоятельно решать, как применить новую возможность увеличения/понижения стоимости полиса. Как считает Керимбаев, нововведение не только увеличит стоимость обязательной автостраховки, но и оживит рынок. Компании станут заинтересованы в ответственных водителях и предложат лучшие условия для их привлечения.
Когда каждый страховщик сможет устанавливать стоимость полиса индивидуально для каждого водителя, по собственной оценке риска, автовладельцы будут выбирать компанию не только по стоимости страховки, но и по привлекательным предложениям от страховщиков.