В рыболовном магазине под Новосибирском пресекли торговлю нелегальным алкоголем

В Маслянинском районе Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальную торговлю контрафактной продукцией. Подпольный бизнес маскировался под обычный рыболовный магазин.
Проверка проходила при надзорном сопровождении прокуратуры Маслянинского района. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Отделения МВД России «Маслянинское» наведались в магазин, расположенный в рабочем посёлке Маслянино.
В торговой точке хранилась крупная партия запрещённой продукции. Оперативники изъяли свыше 300 литров алкогольных напитков, на которых отсутствовала обязательная законом маркировка. Кроме того, в незаконном обороте находились около 200 пачек сигарет без акцизных марок.
Вся нелегальная продукция была изъята из оборота и направлена на экспертизу, которая должна установить точный состав жидкостей и степень их опасности для здоровья потребителей. Ход проверки и её результаты остаются на контроле в прокуратуре Маслянинского района.