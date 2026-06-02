Wildberries планирует расширять ассортимент товаров для экспресс-доставки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Wildberries пока не планирует развивать полноценную экспресс-доставку еды и самостоятельно заниматься этим, но намерена масштабировать сервис совместно с партнерами и расширять ассортимент товаров. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основательница Wildberries, глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.
«Уходить в полноценную продуктовую доставку готовой еды и самостоятельно заниматься этим — наверное, пока нет. Но при этом сами наши партнеры — крупные ретейлеры, фудсервисы и рестораны — уже доставляют продукты питания и готовые блюда через витрину WB. Сейчас наша задача — постепенно масштабировать сервис и подключать всех к направлению экспресс-доставки, расширяем для этого ассортимент и географию», — сказала она.
Глава РВБ напомнила, что у компании уже есть два продукта в этом направлении. Это «Экспресс» — отдельная платформа внутри приложения WB, где партнеры сами доставляют товары из своих точек продаж. И второй вектор — это собственная экспресс-инфраструктура Wildberries.
«Мы запустили недавно свой собственный распределительный хаб в Москве, тоже оттуда в тестовом режиме доставляем товары самой первой необходимости», — отметила Ким.
