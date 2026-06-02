Посев яровых в Иркутской области выполнен на 65%

IrkutskMedia, 2 июня. В Иркутской области подвели предварительные итоги старта посевной кампании весны-лета 2026 года. К настоящему времени засеяно 340,4 га пашни.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, с начала посева аграрии Приангарья засеяли больше половины запланированных земель. Яровой сев составил 65%.
Больше всего в этом году пришлось посадок по зерновым и зернобобовым культурам — ими засеяли 222,5 тысячи га (под посадку выделено 326,4 тысячи га). На втором месте посев технических культур (используют в промышленных целях) — 96,7 тысячи га (запланировано 109,7 тысячи га). Площадь посева однолетними травами составила 17,9 тысячи га. На открытом грунте 0,4 тысячи га также высадили овощи (запланировано покрыть 0,9 тысячи га). Картофеля же пришлось на 2,8 тысячи га (в планах освоить 4,1 тысячи га).
«Темпы полевых работ в регионе соответствуют темпам посевной в Сибирском федеральном округе. В настоящее время посевные работы ведутся аграриями почти в круглосуточном режиме», — отметила министр сельского хозяйства Приангарья Марина Кожарина.
Полевые работы в этом году ведут при помощи 4 тысяч тракторов. Также в посевной задействуют грузовые автомобили и другую вспомогательную технику. Для подкормки будущего урожая используют минеральные удобрения. Регулярно растения защищают от сорной растительности, вредителей и болезней.
В середине мая агентство рассказывало, что вопросы подготовки к весенне-летним работам в СФО обсудили в Омске. Несмотря на неблагоприятную погоду в Приангарье, к посевной приступили в 18 районах.