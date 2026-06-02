В Омске выделят еще 100 млн на ремонт дорог: какие будут ремонтировать

Улицы перечислил глава города.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал во вторник, 2 июня 2026 года, о новом выделении средств на ремонт дорог в городе.

«Еще 100 миллионов рублей выделяем на ремонт дорог в Омске. К середине августа в порядок приведем улицу Декабристов (на участке между улицами Масленникова и Съездовской), Куйбышева (от улицы Съездовской до улицы Масленникова) и Съездовскую (между улицами Декабристов и Куйбышева)», — сообщил градоначальник.

Шелест подчеркнул, что вложения денег в развитие улично-дорожной сети российских городов предусмотрены народной программой «Единой России» и национальным проектом «Инфраструктура для жизни».

Отметим, сейчас подрядчики выполняют ремонт улицы Пушкина, Волочаевской и отрезка Красного Пути в центре Омска. Кроме того, по инициативе мэра Омска Шелеста модернизирован асфальтовый завод, что позволило вести параллельный аварийно-восстановительный ремонт других участков дорог согласно графику.

Напомним, что в Центральном административном округе отремонтируют 48 дорог, в Советском округе — 28, 36 дорог приведут в порядок в Октябрьском административном округе, еще 45 дорог отремонтируют в Ленинском округе.

