Первые арбузы уже на рынках: Туркестан начал большой сезон бахчевых

На полях уже собрали более 1100 тонн арбузов и дынь нового урожая, а первые партии продукции отправились на рынки Казахстана и за его пределы.
По данным аграриев, на сегодняшний день собрано 600 тонн арбузов и 500 тонн дынь. Для потребителей это означает одно: сезон свежих отечественных бахчевых официально начался.
Почему урожай появился так рано.
Туркестанская область уже много лет остается главным бахчеводческим регионом Казахстана. Здесь климат позволяет получать ранний урожай, который первым поступает на прилавки крупных городов страны.
В 2026 году под арбузы было отведено около 20 тысяч гектаров, а под дыни — 42 тысячи гектаров. Благоприятные погодные условия, современные агротехнологии и опыт местных фермеров позволили получить качественную продукцию уже в начале сезона.
Ранний старт особенно важен для рынка: чем быстрее отечественная продукция поступает в продажу, тем активнее она конкурирует с импортом и помогает стабилизировать цены для покупателей.
Жетысайский район остается центром бахчеводства.
Одним из ключевых районов по выращиванию бахчевых культур остается Жетысайский район.
В этом году здесь засеяно порядка 80 тысяч гектаров орошаемых земель, из которых 17,1 тысячи гектаров занимают именно бахчевые культуры. Такие масштабы позволяют району сохранять статус одного из крупнейших производителей арбузов и дынь в стране.
Именно отсюда значительная часть урожая отправляется в торговые сети, на рынки и экспортные направления.
Казахстанские арбузы уже отправляют в Россию.
Новый урожай востребован не только внутри страны.
Первые партии туркестанских арбузов и дынь уже поступили на рынки крупных городов Казахстана. Одновременно начались экспортные поставки в Российскую Федерацию.
Для региона это важный показатель. Экспорт позволяет аграриям получать дополнительные доходы, а сельскохозяйственной отрасли — укреплять позиции на внешних рынках.
Эксперты отмечают, что спрос на качественную бахчевую продукцию традиционно остается высоким в летний сезон, поэтому объемы поставок могут заметно вырасти уже в ближайшие недели.
Урожай только начинается.
Сейчас уборочная кампания набирает обороты. Основные объемы урожая еще впереди, поэтому показатели первых дней могут существенно увеличиться уже к середине лета.
Ожидается, что рост производства позволит полностью обеспечить внутренний рынок отечественными арбузами и дынями, а также расширить экспортные поставки.
Туркестанские аграрии рассчитывают на успешный сезон и намерены укрепить статус региона как одного из главных поставщиков сельскохозяйственной продукции Казахстана.
Пока же для покупателей главный сигнал уже прозвучал: сезон сладких казахстанских арбузов и ароматных дынь официально стартовал.