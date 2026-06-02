Минус тысячи тонн выбросов: Минприроды РФ исключило красноярские предприятия СГК из основных загрязнителей в приземном слое

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. СГК представила итоги реализации многолетней программы по улучшению экологии в Красноярске на всероссийской конференции «Чистый воздух: как города меняются к лучшему». Эксперты экологического форума признали решения Компании полезными для других городов.
Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в Красноярском крае с 2019 года. Начало масштабным преобразованиям было положено в феврале 2018 года: во время визита в Красноярск Президент РФ Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по снижению выбросов в краевой столице, а также лично поддержал модернизацию объектов теплоэнергетики и целесообразность строительства нового энергоблока Красноярской ТЭЦ-3.
Участники федеральной программы «Чистый воздух», представители органов власти, научного сообщества, эксперты и руководители крупнейших предприятий, обсудив на полях экологического форума итоги большого пути, отметили глубокие и структурные положительные изменения, произошедшие в экологической сфере за последние годы.
Так, согласно сводным расчетам Минприроды России от декабря 2025 года, ТЭЦ и котельные СГК в Красноярске больше не являются основными загрязнителями в приземном слое. Это стало результатом комплексной модернизации предприятий СГК и теплосетевого хозяйства с суммарным объемом инвестиций свыше 61 млрд рублей, благодаря которой в Красноярске обеспечено снижение выбросов на 8 700 тонн в год.
Первый опыт в российской теплоэнергетике: реальное снижение выбросов в результате продуманных мер и ответственного подхода.
В приветственной речи участникам всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» Губернатор Красноярского края Михаил Котюков особо подчеркнул роль крупных промышленных компаний в достижении целевого показателя — снижении выбросов опасных загрязняющих веществ на 20%.
«У нас выстроено активное взаимодействие с промышленными компаниями. Они обновляют оборудование, устанавливают современные системы газоочистки, внедряют автоматический контроль выбросов, идет реконструкция котельных. Организации напрямую взаимодействуют с Росприроднадзором и краевым министерством экологии, часть из них полностью завершили модернизацию» — подчеркнул Глава региона.
Яркий пример ответственного подхода к вопросу улучшения экологии в Красноярске — масштабная экологическая программа Сибирской генерирующей компании.
Программа обновления СГК вывела Красноярскую ТЭЦ-1 в флагманы экологической модернизации предприятий теплоэнергетики России. Для радикального снижения выбросов была построена новая дымовая труба высотой 275 метров, полностью обновлена система газоочистки — введены 14 современных электрофильтров с эффективностью свыше 99%, завершается интеграция в производственный процесс последнего 15-го фильтра.
Одновременно на предприятии обновлено генерирующее оборудование с улучшенными экологическими характеристиками, снижением расхода топлива и ростом КПД на 1,5%. Введены в эксплуатацию два новых котлоагрегата и две турбины суммарной мощностью 70 МВт.
В результате экологической модернизации ТЭЦ-1 обеспечено снижение объемов выбросов твердых частиц на 80%, общих выбросов станции — на 20%.
С запуском в декабре 2025 года второго энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 создан эталонный объект современной теплогенерации — еще на этапе проектирования блока закладывались самые высокие экологические требования и передовые технологии.
Новый энергоблок 185 МВт не только вдвое увеличил мощность станции, укрепив тем самым надежность энергосистемы и создав задел для развития Красноярска и промышленного потенциала Сибири, но и обеспечил в том числе замещение неэкологичных котельных. В Красноярске СГК закрыла уже 37 устаревших теплоисточников, переключив потребителей на мощности ТЭЦ, оснащенные современным газоочистным оборудованием.
Генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский подчеркнул, что все реализованное стало возможно благодаря трем факторам: ответственности бизнеса, государственным мерам поддержки и понятным источникам финансирования.
«Разделяя запрос общества на повышение экологического благополучия, мы сумели значительно нарастить надежность теплоснабжения, что очень важно в условиях сибирской зимы, и при этом радикально снизить нагрузку на экосистему. Модернизация ТЭЦ-1 стала первым опытом в российской энергетике, когда благодаря мерам поддержки обновлено не только генерирующее оборудование, но и качественно преобразована система газоочистки выбросов», — отметил Олег Бубновский.
Успешным опытом взаимодействия бизнеса, науки и регуляторов поделилась заместитель технического директора СГК по экологии Юлия Чижова. Она рассказала, как Компания первой в крае применила механизм перераспределения квот на выбросы, показав, что рост нагрузки на ТЭЦ может быть экологически нейтрален в случае точной настройки механизмов регулирования.
«Механизмы взаимозачета и перераспределения квот подтвердили свою востребованность и эффективность для достижения целей федерального проекта “Чистый воздух”. Мы столкнулись с ситуацией, когда на ТЭЦ-1 снизили выбросы твердых веществ на 70%, но по оксиду азота требовалась корректировка квот. Совместно с научным центром Роспотребнадзора мы провели верификацию. Наш опыт показал, что новые квоты работают на чистый воздух. По итогу мы достигли снижения не 20%, а 22% по совокупным объектам», — поделилась Юлия Чижова.
Еще осенью 2025 года, во время визита на Красноярскую ТЭЦ-3, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков отмечал выполнение СГК взятых на себя обязательств по снижению выбросов на 20%.
«СГК — первая из компаний города, которая оснастила все свои источники системами автоматического контроля, опережая требования закона. Это демонстрирует, что эффекты по снижению выбросов остаются не на бумаге, а объективно подтверждены данными технологического контроля», — заявил Максим Корольков.
Новый фокус — комплексные решения для частного сектора и автотранспорта.
Участники всероссийской конференции сошлись во мнении, что после успешной экологической модернизации промышленности фокус внимания логично сместить на выбросы автотранспорта и частного сектора. Именно эти источники отвечают за высокую концентрацию загрязняющих веществ.
Директор по стратегии СГК Василий Черкашин в своем выступлении акцентировал переход от валовых показателей к качеству воздуха в «приземном слое» — там, где живут и дышат люди.
«Анализ тенденций развития российских мегаполисов показывает, что городские сообщества стоят перед развилкой — масштабные планы не могут быть реализованы без приоритета экологичных видов топлива и широкого распространения электротранспорта. И здесь нужны новые, коллективные решения», — подчеркнул Василий Черкашин.
Этот тезис поддержал заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и климатической политике Иван Жидких, отметив, что сейчас основную нагрузку по достижению целевых показателей федерального проекта несут крупнейшие промышленные предприятия, которые уже направили на экологическую модернизацию в 12 городах порядка 1 трлн рублей. Но важно обратить внимание на рост объемов выбросов из непромышленных источников — в частности, в Красноярске их вклад уже сопоставим с промышленными выбросами.
«По оценкам профильного комитета РСПП, мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта и печного отопления могут быть в 35−60 раз дешевле аналогичных мер в промышленности и энергетике, при этом обеспечивая более заметный эффект для качества воздуха в жилой застройке. Ведь дым от печей и транспорта собирается именно в приземном слое, где дышат люди. Необходимо обеспечить приоритизацию мер в рамках федерального проекта — в первую очередь должны реализовываться мероприятия, дающие максимальный эффект за минимальную стоимость», — отметил Иван Жидких.
В этой логике СГК с 2021 года реализует в Красноярске проект «Новое тепло» по переводу домов частного сектора на экологичное электроотопление. Компания взяла на себя затраты по установке оборудования и компенсирует ⅔ счета за электроэнергию для 771 частного домовладения. По словам руководителя программ развития Енисейской ТГК Игоря Загороднего, уже достигнуты измеримые результаты этой работы — снижение 2 320 тонн выбросов в год. При этом в контрольных точках, расположенных в непосредственной близости к частному сектору, снижение выбросов составило более 5%.
Кроме того, в рамках проекта «Сибирь заряжает» СГК активно развивает сеть электрозарядных станций в Красноярске, которая уже является крупнейшей за Уралом. В краевой столице Компания установила 82 зарядных установки, в планах на 2026 год увеличить их количество до 100.
Резюмируя, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков сказал: «Достигнутые в результате модернизации предприятий СГК показатели снижения выбросов — одно из ключевых подтверждений того, что проект “Чистый воздух” реально меняет экологию в городах России. Когда мы переходим к объективным расчетам, то выясняется — все мероприятия реализуемы и всего можно достичь. Спасибо, коллеги, за Красноярск».