В Омске предприниматель купил бывший центр реабилитации УМВД за 10,75 миллиона

В Омском районе продали имущественный комплекс бывшего центра реабилитации УМВД «Лесная поляна». Победителем аукциона стал омский предприниматель Даниил Мысягин, который приобрёл объект за 10,75 миллиона рублей.
Итоги торгов были опубликованы 1 июня. В состав единого лота вошли 15 зданий и сооружений, расположенных в посёлке Ключи. Ранее этот комплекс принадлежал закрытому центру реабилитации сотрудников органов внутренних дел.
Первоначально имущество пытались реализовать почти за 25 миллионов рублей, однако покупателей не нашлось. После двух неудачных аукционов минимальная цена была снижена до двух миллионов.
На этот раз за объект развернулась конкуренция между двумя участниками — предпринимателями Алексеем Волошиным и Даниилом Мысягиным. Последний предложил наибольшую цену и получил право на покупку комплекса.
В состав приобретённого имущества вошли спальные корпуса, медицинский корпус, дом начальника лагеря, овощехранилище, водонапорная башня и бассейн. Вместе с недвижимостью новому владельцу передано и движимое имущество, включая беседку, барную стойку и витрину, пианино «Иртыш» и другие предметы.
Даниил Мысягин зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере операций с недвижимостью с февраля 2025 года. Также он является учредителем компаний «Мосградстрой», занимающейся дорожными работами, и «Глобалтранс», специализирующейся на демонтаже и сносе зданий.