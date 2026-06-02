Туристический маршрут вдоль Александровского тракта появится в Осинском районе

IrkutskMedia, 2 июня. В рамках рабочей поездки в Осинский район представители властей и сферы бизнеса Иркутской области ознакомились с туристическим потенциалом населённых пунктов.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в рамках визита гости посетили ключевые туристические объекты района, а также приняли участие в стратегической сессии, где и прозвучали предложения по развитию новых проектов. Губернатор региона Игорь Кобзев поручил провести встречи с представителями МО для дальнейшей подготовки плана социально-экономического развития территорий Усть-Ордынского Бурятского округа.
«Создание и развитие новых точек притяжения — ключевая задача национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Совместная работа органов власти и бизнес-сообщества по адаптации культурных, природных и рекреационных ресурсов под нужды туристической сферы обеспечит увеличение турпотока, планомерное социально-экономическое развитие территорий, рост занятости и приток инвестиций», — отметил зампред правительства региона Александр Анчугин.
Одним из озвученных вопросов стал проект о разработке турмаршрута вдоль Александровского тракта. В планах включить в него площадки сельского и промышленного туризма, целебные источники и пляжную зону «Золотые пески».
Также на стратегической сессии совместно с экспертами регионального турбизнеса был сформирован перечень предложений для их включения в план мероприятий по запуску и продвижению новых турпродуктов.
Спикеры правительства и бизнеса во время поездки рассмотрели территориальное планирование района в рамках туризма, средства размещения агротуризма, создание инфраструктуры для общественного питания и реализации сувенирной продукции. Без внимания не остался и событийный туризм.
В дальнейшем инициативы будут доработаны и приняты в разработку. Следующим этапом развития туризма в Осинском районе станет реализация пилотных турпродуктов, привлечение инвестиций в развитие средств размещения и территорий туризма, а также создание информационных кампаний по привлечению путешественников.
Развитие внутреннего туризма и подготовка к сезону направлены на увеличение турпотока и повышение качества сервиса, поскольку регион фиксирует устойчивый рост интереса к путешествиям на личном транспорте и форматам самостоятельных поездок.