Минтранс объяснил ситуацию с аэропортами на севере Приангарья

В Минтрансе Иркутской области прокомментировали ситуацию с работой аэропортов на севере региона, которая обеспокоила местных жителей. В ведомстве подчеркнули, что аэропорт Усть-Илимска продолжает работать в штатном режиме, продажа билетов возобновится не позднее 7 июня.
Аэропорт Усть-Кута с 1 июня закрыт на плановый капремонт взлётно-посадочной полосы до конца августа, возобновить работу он должен к 1 сентября. По аэродрому Киренска, где действуют ограничения, прорабатываются дополнительные автомобильные и воздушные маршруты, а ремонт планируется начать с 20 июня при условии привлечения инвесторов.
