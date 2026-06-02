Минтранс объяснил ситуацию с аэропортами на севере Приангарья

Аэропорт Усть-Кута с 1 июня закрыт на плановый капремонт взлётно-посадочной полосы до конца августа, возобновить работу он должен к 1 сентября. По аэродрому Киренска, где действуют ограничения, прорабатываются дополнительные автомобильные и воздушные маршруты, а ремонт планируется начать с 20 июня при условии привлечения инвесторов.