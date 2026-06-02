Двоих нижегородских школьников удалили с ЕГЭ 1 июня

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что в первый день государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) двух выпускников удалили с экзамена. Причина — использование шпаргалок и пронос мобильного телефона в экзаменационную аудиторию.
В этот день, 1 июня, аттестация проходила по трём предметам:
химия — экзамен сдавали 1 547 выпускников;
история — в тестировании участвовали 1 773 школьника;
литература — предмет выбрали 847 учащихся.
По словам главы Минобра, в целом экзамены прошли без серьёзных сбоев, в штатном режиме. Однако нарушители теперь смогут пересдать ЕГЭ лишь спустя год.
Михаил Пучков обратился к выпускникам с предостережением: попытки обмана на экзамене неизбежно выявляются — в том числе при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Вместо подготовки шпаргалок министр посоветовал школьникам использовать интеллект‑карты: прорабатывать их структуру и систематизировать знания, чтобы надёжно усвоить учебный материал.
Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ уже стартовал в Нижегородской области. Более 4,1 тыс. выпускников сдали экзамены по химии, истории и литературе.
