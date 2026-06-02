Летать за границу стало дороже: цены на авиабилеты выросли почти на 36%

После «коронакризисного» спада рынок не только полностью восстановился, но и вышел на рекордные объёмы. Вместе с тем одной из наиболее обсуждаемых тем остаётся стоимость авиабилетов, которая в последние месяцы растёт значительно быстрее общей инфляции.
По итогам января-апреля 2026-го воздушным транспортом в стране было перевезено 4,5 млн пассажиров — на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в январе-апреле 2016-го услугами авиаперевозчиков воспользовались лишь 1,7 млн человек. Таким образом, за десятилетие пассажиропоток увеличился более чем в 2,5 раза.
Наиболее серьёзное сокращение было зафиксировано в период пандемии. В январе-апреле 2020-го численность перевезённых пассажиров уменьшилась до 1,7 млн человек против 2,2 млн человек годом ранее. Однако уже в последующие годы рынок начал быстро восстанавливаться: 2,5 млн человек в 2021-м, 2,6 млн человек в 2022-м, 3,6 млн человек в 2023-м, 4,2 млн человек в 2024-м и 4,4 млн человек в 2025 году.
На фоне роста пассажиропотока увеличиваются и финансовые показатели отрасли. По итогам января-апреля 2026-го доходы предприятий воздушного транспорта от перевозки пассажиров достигли 272,4 млрд тг — на 11,6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в январе-апреле 2017-го показатель составлял 71,3 млрд тг, то есть за 9 лет доходы авиаперевозчиков увеличились почти в 4 раза. Динамика роста доходов оказалась значительно выше темпов увеличения пассажиропотока, что связано, в числе прочего, с заметным удорожанием авиаперевозок.
После «коронакризисного» спада до 69,1 млрд тг в январе-апреле 2020-го отрасль демонстрировала практически непрерывный рост. Уже в 2022 году доходы достигли 116,9 млрд тг, в 2023-м выросли до 200,4 млрд тг, в 2024-м — до 225,3 млрд тг, а в 2025-м — до 244,2 млрд тг. Текущий показатель стал новым рекордом для отрасли.
Основная часть доходов пассажирских авиаперевозок традиционно концентрируется в крупнейших мегаполисах страны. За январь-апрель текущего года на Алматы пришлось 128,3 млрд тг, или 47,1% всех доходов сектора. Ещё 68,6 млрд тг обеспечила Астана, а 29,9 млрд тг пришлось на Шымкент. Три крупнейших города страны консолидировали 83,2% всех доходов от перевозки пассажиров воздушным транспортом. Существенно меньшие объёмы были зафиксированы в Мангистауской (8,6 млрд тг), Атырауской (7,5 млрд тг) и Актюбинской областях (6,6 млрд тг).
Несмотря на рост доходов, структура рынка постепенно меняется. Если в 2021—2023 годах на воздушный транспорт приходилось около двух третей всех доходов от пассажирских перевозок в стране, то по итогам января-апреля 2026-го их доля сократилась до 53,2%. Это минимальный показатель за последние годы. Вместе с тем на перевозку пассажиров пришлось 98,1% совокупных доходов предприятий воздушного транспорта.
Одновременно с ростом рынка продолжается удорожание авиаперелётов. По итогам апреля 2026-го цены на услуги воздушного пассажирского транспорта выросли на 29,3% по сравнению с апрелем прошлого года. Для сравнения: в апреле 2025-го годовой рост составлял 9,6%, а в апреле 2024-го — лишь 3%.
Текущий показатель стал одним из наибольших за последние годы. Более значительный рост наблюдался только в 2022-м, когда после ограничений, связанных с пандемией, стоимость авиаперевозок увеличилась сразу на 29,6% к апрелю 2021 года. После этого темпы роста заметно замедлились, однако в текущем году вновь произошло их резкое ускорение.
Повышение цен наблюдается и в краткосрочной динамике. Только за апрель 2026-го авиабилеты подорожали на 5,4% по сравнению с мартом. В марте рост цен составлял 6,6%, в феврале — 3,4%. Таким образом, удорожание продолжается уже несколько месяцев подряд.
Особенно заметный рост цен был зафиксирован в отдельных регионах страны. В Мангистауской области авиабилеты за год подорожали более чем в полтора раза, в Карагандинской области — на 46,6%, в Астане — на 46%, в Абайской области — на 43%, в Атырауской области — на 42,1%. В Алматы рост цен составил 32%.
Международные перелёты дорожают быстрее, чем внутренние. В апреле текущего года стоимость билетов на международные рейсы выросла на 35,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го, тогда как внутренние авиаперелёты подорожали на 22,8%.
Рост цен на авиабилеты уже стал предметом обсуждения на уровне парламента. В мае депутат мажилиса Бакытжан Базарбек подверг критике эффективность льгот по НДС на авиатопливо, которые ранее вводились для поддержки отрасли и сдерживания стоимости перелётов. По словам депутата, ожидаемого снижения цен на авиабилеты не произошло, несмотря на предоставленные налоговые послабления. В свою очередь, представители правительства заявили о необходимости дополнительной оценки эффективности данной меры и её влияния на рынок авиаперевозок.
В целом казахстанский рынок пассажирских авиаперевозок продолжает активно расти. Численность пассажиров и доходы авиакомпаний достигли рекордных значений, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на авиасообщения. Однако значительное удорожание перелётов, особенно на международных направлениях, постепенно становится одним из ключевых факторов, влияющих на доступность авиаперевозок для населения. Динамика рынка показывает, что рост доходов авиакомпаний происходит на фоне как увеличения пассажиропотока, так и заметного удорожания авиаперевозок.