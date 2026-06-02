Как в Казахстане развивается внутренняя трудовая миграция?

В Казахстане резко сократилась численность внутренних трудовых мигрантов. Если в первом квартале 2025-го в стране насчитывалось около 506,8 тыс. человек, работающих не в том населённом пункте, где они проживают, то по итогам целого прошлого года их численность уменьшилась до 401 тыс. человек. Сокращение составило 20,9%. Из отчётов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК известно, что в первую очередь на такую тенденцию повлияло уменьшение числа тех, кто трудился вне своего села или города, но внутри родной области, на 36,5%, до 134,8 тыс. человек. Численность же тех, кто работал вахтовым методом в другом регионе, составила 176,2 тыс. человек, сократившись на 7,8%.