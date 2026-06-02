Как в Казахстане развивается внутренняя трудовая миграция?

Лидером остаётся Алматинская область.
В Казахстане резко сократилась численность внутренних трудовых мигрантов. Если в первом квартале 2025-го в стране насчитывалось около 506,8 тыс. человек, работающих не в том населённом пункте, где они проживают, то по итогам целого прошлого года их численность уменьшилась до 401 тыс. человек. Сокращение составило 20,9%. Из отчётов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК известно, что в первую очередь на такую тенденцию повлияло уменьшение числа тех, кто трудился вне своего села или города, но внутри родной области, на 36,5%, до 134,8 тыс. человек. Численность же тех, кто работал вахтовым методом в другом регионе, составила 176,2 тыс. человек, сократившись на 7,8%.
Чуть более трети (37,2%) всех внутренних трудовых мигрантов в прошлом году пришлось на жителей Алматинской области: около 149,3 тыс. человек. Далее идут западные регионы страны — Актюбинская (36,7 тыс. человек) и Западно-Казахстанская (29,2 тыс. человек) области. Это свидетельствует о сложностях в поиске работы с определённым уровнем дохода именно на местах. Там, где вакансий много, а зарплаты выше, желающих трудиться далеко от дома меньше всего. К таким населённым пунктам относятся Алматы и Астана.
Внутреннюю трудовую миграцию можно условно разделить на маятниковую и вахтовую. Первая предполагает ежедневные поездки человека на работу в другой населённый пункт, который находится достаточно близко к дому, но территориально относится к соседнему региону. Это классический вариант для агломераций. Например, среди 127,1 тыс. внутренних трудовых мигрантов Алматинской области 124,6 тыс. человек, или 98%, ездят на работу в Алматы. Аналогичная ситуация наблюдается в Акмолинской области, где доля желающих работать в ближайшей Астане составляет 93,4% от всех занятых жителей региона, чья работа находится вне места проживания. То же самое происходит и в Шымкентской агломерации.
Уезжающие из одного региона в другой — чаще всего вахтовики. Особенно ярко это выражено в областях, где базируются крупные промышленные нефтяные или горнодобывающие предприятия. Например, Атырауская область, где размещены такие компании, как ТОО «Тенгизшевройл», АО «Каспий нефть» и NCOC, в прошлом году приняла более 8,8 тыс. вахтовиков из соседней Актюбинской области. Их доля от всех внутренних мигрантов в этом регионе превысила 90%. Предприятия Атырауской области выбирают и вахтовики из Западного Казахстана.
В целом в число регионов, которые являются привлекательными для трудовых мигрантов, имеющих гражданство РК, входят крупнейшие мегаполисы и Атырауская область. В прошлом году в Южной столице предпочитали работать 127,3 тыс. казахстанцев, не являющихся алматинцами. В Атыраускую область со всех уголков страны приезжали на работу около 17,2 тыс. человек, в Астану — 13,4 тыс. человек. Наименее привлекательными для трудоустройства из других регионов оказались Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.
Основными регионами-донорами можно назвать Алматинскую область, откуда на работу в другие регионы ездили 127,1 тыс. человек. Следом идут Актюбинская (9,8 тыс. человек), Акмолинская (10,8 тыс. человек) и Жамбылская (7,6 тыс. человек) области.
Примечательно, что дисбаланс между оттоком и притоком занятых особенно велик в южных и западных регионах страны. Например, в Жамбылской области численность уезжающих на работу в другие регионы (7,6 тыс. человек) превысила численность приезжающих в 48 раз. Такая же ситуация сложилась и в Туркестанской области, где отток (4,1 тыс. человек) оказался в 85 раз больше притока (48 человек). В то же время есть примеры относительного баланса: в Карагандинской области численность уезжающих на вахту (2,1 тыс. человек) была практически равна численности приезжающих (2,2 тыс. человек). Эти данные наглядно демонстрируют неравномерность распределения трудовых ресурсов по территории страны.
Сокращение численности вахтовиков коррелирует с ситуацией на рынке соискателей. Согласно анализу данных частной рекрутинговой площадки Hh.kz, количество вакансий с вахтовым методом работы за год уменьшилось почти на 10%. Всего, по данным на 26 мая, на сайте было размещено только около 1,3 тыс. предложений работодателей с таким графиком.
В разрезе отраслей сокращение числа вахтовых вакансий наблюдается в традиционно ресурсоёмких отраслях. В секторе «Нефть и газ» количество таких объявлений уменьшилось почти на 40% (со 164 до 100), в категории «Металлургия, металлообработка» — почти вдвое (со 153 до 78). В энергетике также наблюдается резкое сокращение числа свободных рабочих мест для вахтовиков. В совокупности это указывает на общее охлаждение спроса на вахтовый труд в добывающем и промышленно-сырьевом блоке, который исторически формировал основу таких предложений.
На общем фоне спада выделяются отрасли, где наблюдается рост количества вахтовых вакансий. Лидером по темпам увеличения стал сектор HoReCa: число предложений выросло на 66,7% (с 42 до 70). Позитивную динамику также показали категории «Перевозки, логистика» (на 27,2%) и «Промышленное оборудование» (на 11,1%).