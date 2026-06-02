Россиянам хотят разрешат платить за отопление только по счетчикам

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать гражданам возможность оплачивать отопление только по показаниям индивидуальных приборов учета — вне зависимости от решений общих собраний собственников и региональных властей. Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что законопроект устанавливает право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета независимо от любых решений — как общих собраний собственников в многоквартирных домах, так и органов государственной власти субъектов РФ.