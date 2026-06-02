Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июня

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 2 июня 2026 года (на 11:08).

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,96 тенге, евро — 569,49 тенге, рубля — 6,81 тенге.

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане — 489 тенге, продажи — 496 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане — 565 тенге, продажи — 575 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане — 6,55 тенге, продажи — 6,85 тенге.

Алматы.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 492,5 тенге, продажи — 495,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы — 571,2 тенге, продажи — 576,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,57 тенге, продажи — 6,7 тенге.

Шымкент.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 493 тенге, продажи — 495,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 569,2 тенге, продажи — 576 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,58 тенге, продажи — 6,66.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.