Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 июня

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,96 тенге, евро — 569,49 тенге, рубля — 6,81 тенге.
Астана.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане — 489 тенге, продажи — 496 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане — 565 тенге, продажи — 575 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,55 тенге, продажи — 6,85 тенге.
Алматы.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 492,5 тенге, продажи — 495,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы — 571,2 тенге, продажи — 576,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,57 тенге, продажи — 6,7 тенге.
Шымкент.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 493 тенге, продажи — 495,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 569,2 тенге, продажи — 576 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,58 тенге, продажи — 6,66.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.