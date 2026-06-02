За сколько можно купить дачу в Казахстане

Весной, как отмечает портал OLX, в Казахстане начал расти спрос на дачи. Для многих граждан это не просто земельный участок для отдыха, но и более доступная альтернатива городским квартирам. Аналитики зафиксировали более 22,5 тыс. объявлений о продаже дачных участков, в среднем просят за них около 15,5 млн тенге. Однако цены сильно варьируются в зависимости от региона.
Самый высокий спрос на дачи наблюдается в Восточно-Казахстанской области, где продается почти 6,5 тыс. объектов. Средняя цена составляет около 7,8 млн тенге. Спрос обусловлен доступными ценами, популярностью региона для отдыха и развитой дачной инфраструктурой. Многие покупатели воспринимают дачи как альтернативу дорогим квартирам.
Алматинская область является лидером по ценам, где было опубликовано порядка 5,2 тыс. объявлений. В среднем за дачу просят более 26,3 млн тенге. Близость к Алматы делает дачи привлекательными для постоянного проживания, высокие цены на квартиры и развитая инфраструктура влияют на стоимость. После пандемии в Алматы наблюдается тренд на жизнь за городом.
В других регионах цены заметно ниже: в Карагандинской области дача в среднем стоит 7,4 млн тенге, в Акмолинской — 11,3 млн, а в Актюбинской — около 12 млн тенге. Эксперты отмечают, что пик интереса к загородной недвижимости продлится до конца лета, а благоустроенные дома с инфраструктурой вблизи мегаполисов будут только дорожать.
В этот раз в стране наблюдается повышенный спрос на бюджетный сегмент. Люди ищут домики с небольшими участками, куда можно заехать и жить сразу после покупки, без серьезных денежных вложений.