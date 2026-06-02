Более 1,2 миллиона жителей Волгоградской области отнесли к рабочей силе

Численность рабочей силы Волгоградской области в возрасте 15 лет и.

Численность рабочей силы Волгоградской области в возрасте 15 лет и старше в январе — марте 2026 года составила 1294,1 тыс. человек. Такие данные опубликовал Волгоградстат. Из них 79,3% проживает в городской местности, 20,7% — в сельской местности.

При этом мужчин в этой массе больше, чем женщин — 52,4% и 47,6% соответственно Уровень участия в рабочей силе мужчин также выше, чем у женщин, и в целом по региону составляет 62,2%.

Справка. В понятие численности рабочей силы входят не только работающие жители, но и те, кто может трудиться и ищет работу.