Курс доллара приблизился к важной отметке для Казахстана

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник доллар США закрепился на отметке 489,56 тенге, оставаясь вблизи психологически важного рубежа в 490 тенге, передает DKNews.kz.
Для многих казахстанцев ослабление национальной валюты уже стало привычной темой последних недель. Однако нынешняя ситуация привлекает внимание тем, что давление на тенге сохраняется даже без резких потрясений на мировых рынках.
Почему тенге теряет позиции.
Эксперты отмечают сразу несколько факторов, которые влияют на динамику курса.
Главный внутренний фактор — завершение активного налогового периода. В это время компании традиционно продают иностранную валюту для уплаты налогов, что поддерживает тенге. После окончания таких операций дополнительный спрос на национальную валюту снижается.
Одновременно рынок внимательно следит за внешней конъюнктурой. Нефть марки Brent во вторник торгуется около 93,85 доллара за баррель. Несмотря на относительно высокие цены на сырье, инвесторы продолжают учитывать геополитические риски на Ближнем Востоке.
Особое внимание приковано к ситуации вокруг Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Любые осложнения в этом регионе способны повлиять на глобальные рынки и валютные курсы.
Пока инвесторы занимают выжидательную позицию. Рынок не закладывает ни сценарий резкого скачка нефтяных цен, ни масштабные распродажи рисковых активов. Отношение к риску остается умеренным.
Почему дорогая нефть не спасает тенге.
На первый взгляд может показаться, что стоимость нефти выше 90 долларов должна укреплять казахстанскую валюту. Однако на практике связь между нефтью и тенге не всегда работает напрямую.
Сегодня участники рынка оценивают не только нефтяные котировки, но и глобальные потоки капитала, состояние доллара на мировых площадках, а также внутренний спрос на иностранную валюту.
В результате даже высокая цена нефти пока не способна полностью компенсировать снижение интереса к тенге после завершения налогового периода.
Что будет с курсом во вторник.
По оценкам аналитиков, существенных изменений на валютном рынке во вторник не ожидается.
Прогнозируемые диапазоны выглядят следующим образом:
доллар США — 485−495 тенге; евро — 565−575 тенге; российский рубль — 6,80−6,92 тенге; китайский юань — 72−73 тенге.
Таким образом, доллар сохраняет шансы оставаться вблизи отметки 490 тенге, а дальнейшая динамика национальной валюты во многом будет зависеть от внешнего новостного фона и настроений участников рынка.
Что важно для казахстанцев.
Для бизнеса и населения текущая ситуация означает сохранение повышенного внимания к валютному рынку. Ослабление тенге традиционно влияет на стоимость импортных товаров, зарубежных поездок и расходов компаний, зависящих от иностранных поставок.
Пока рынок не видит признаков резкого валютного шока. Однако сохраняющаяся волатильность показывает, что курс тенге остается чувствительным как к внутренним факторам, так и к событиям далеко за пределами Казахстана.
В ближайшие дни ключевыми ориентирами для инвесторов останутся ситуация на нефтяном рынке, геополитические новости с Ближнего Востока и дальнейшая динамика спроса на иностранную валюту внутри страны.