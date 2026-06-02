Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив: как продвигается освоение транспортного коридора «Север — Юг»?

Международный форум «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив» в Ульяновске собрал архитекторов евразийского транзита: глав железных дорог, портов, бизнесменов и дипломатов из Ирана. Проект окончательно перешел в режим жесткого прагматизма.
«Мы проводим уже пятую, юбилейную, сессию. К этому моменту мы успели привыкнуть друг к другу, поэтому сегодня можем задавать самые каверзные вопросы и говорить исключительно про дело», — задала тон дискуссии модератор Марианна Ожерельева.
Тектонические сдвиги в мировой политике превратили коридор «Север — Юг» и его волго-каспийский отрезок из альтернативного варианта в безальтернативный. Традиционные морские маршруты сильно штормит: военная активность в южных морях заставила капитал искать более надежные торговые пути.
«В подобных условиях важность маршрутов, ориентированных на сухопутную логику в евразийском пространстве, возрастает кратно. Развитие альтернативных коридоров и укрепление региональных связей сейчас являются уже не просто экономической, а стратегической и геополитической необходимостью», — подчеркнул генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.
Вокруг Ульяновска сплотился кооператив регионов: Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия. Маршрут успешно обкатали поездами и судами по Волге и Каспию до Ирана.
Зерно вместо нефти.
За четыре месяца Куйбышевская железная дорога перевалила почти 20 млн тонн грузов. Главную скрипку сыграли аграрии.
«Все привыкли, что наша магистраль ориентирована прежде всего на нефтепереработку. Однако сегодня основной прирост нам дает именно зерно, причем не только в Ульяновской области, но и по всей территории дороги — плюс 63 процента к прошлому году. Я хочу поблагодарить ульяновских аграриев за увеличение погрузки на железную дорогу почти в два раза — на 94 процента к уровню прошлого года», — поделился деталями успеха начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Со станции Димитровград в Армению ушел первый со времен СССР прямой эшелон с пшеницей. Вслед за хлебом потянулись составы с кварцевым песком, который на Ближнем Востоке оказался на вес золота. Станцию Ульяновск-3 определили центром грузового экспресса.
«Клиенту важна стабильность. Он должен быть уверен, что поезд отправится строго в установленный срок, в понятном направлении и с гарантированным временем доставки», — пояснил Вячеслав Дмитриев. Регулярные поезда по расписанию стали ключевым фактором удержания клиентов.
Водная разгрузка.
Железнодорожники перестают видеть в речниках конкурентов.
«Если посмотреть на структуру работы, то навигация длится с конца апреля по октябрь. Как раз в этот период у нас кардинально меняется график из-за масштабных пассажирских перевозок на юг и одновременно начинается сезон ремонта путевой инфраструктуры. Поэтому в летние месяцы мы должны объединять усилия и вместе решать государственную задачу по вывозу грузов», — отметил Вячеслав Дмитриев. В летнее время река работает как предохранительный клапан.
Порт Тольятти после подписания контракта с железной дорогой отправил 65 тысяч тонн грузов, теперь и ульяновский порт подписал аналогичное соглашение. Астраханские порты разогнались на 40 процентов за квартал, проходная осадка в канале доведена до 4,5 метра.
«Это позволило судам выполнять рейсы с максимальной загрузкой. Раньше из-за критического падения уровня воды возникали огромные проблемы, и суда зачастую просто не могли выгрузиться в пунктах назначения», — отметил депутат Госдумы Ренат Аюпов.
Эффект порожнего рейса.
Развитие вскрыло кризис обратной загрузки. Экспорт прет на юг рекой, а импорт напоминает ручей. Идти порожняком дорого.
«Мы начинали со скромной базы в 100 контейнеров. К 2024 году вышли на пиковый показатель в 1100 контейнеров, однако затем зафиксировали снижение объемов до 557 единиц. Произошло это потому, что традиционные морские перевозчики адаптировались к кризису, включили ценовой демпинг и оттянули часть грузов из Индии, ОАЭ и Северной Африки обратно на море», — признал гендиректор «РЖД Логистики» Олег Полеев.
Свою лепту в перемены внесли и форс-мажоры в Иране, где серьезно пострадала нефтегазохимия.
«Если раньше мы стабильно везли оттуда полистирол и полипропилен, то сегодня ситуация развернулась зеркально — появилась острая необходимость поставлять это сырье в обратном направлении», — рассказал зампред Российско-Иранского делового совета Леонид Ложечко. Теперь Россия сама экспортирует в Исламскую республику полимеры.
Дефицит электричества в Иране срезал мощности цементных производств до 10 процентов. Маршруты перекроили на порт Чабахар в обход Ормузского пролива. Возникли заторы и на воде: иранцы закупили флот из 260 кораблей для транспортировки грузов по Волге и Каспию.
«Новые суда начали скапливаться в канале, фактически блокируя проход для более эффективного флота. Попытка запустить туда крупные российские суда класса “река — море” показала низкую эффективность из-за логистических задержек, и часть этих теплоходов в итоге пришлось перенаправить в Черноморский бассейн», — подсветил проблему Леонид Ложечко. Хаотичная закупка привела к пробкам, из-за чего крупный флот потерял рентабельность. Препятствуют транзиту и старые бюрократические процедуры.
Цифровой конвейер.
Тем не менее железные дороги смотрят в будущее с оптимизмом.
«Май мы заканчиваем в положительной зоне вслед за оживлением экспорта. По итогам второго квартала мы рассчитываем зафиксировать прирост объемов перевозок в пределах одного-двух процентов по сравнению с прошлым годом», — оценила тренды и.о. первого замначальника ЦФТО РЖД Ирина Ажикина.
Представитель РЖД спрогнозировала умеренный рост погрузки, связав его с восстановлением активности экспортеров. Железнодорожники обещают бизнесу сквозные тарифы, а «РЖД Логистика» наступает на чужом поле.
«Наша ключевая задача на ближайшее время — обеспечить физическое присутствие в качестве опорного логистического оператора в Индии, Северной Африке, а также в Иране, Ираке и Пакистане. Без полноценной работы на той стороне мы не сможем системно решить проблему обратной загрузки», — обозначил приоритет Олег Полеев. Без открытия филиалов за рубежом наладить стабильный импорт невозможно.
Леонид Ложечко сообщил, что Российско-Иранский деловой совет планирует инициировать изменения в парламенте Ирана ради цифрового «зеленого коридора» с взаимным признанием электронных подписей и ускорением таможни. Южный маршрут превращается в отлаженный цифровой конвейер.