Как сохранить и развить бизнес в условиях, когда правила игры меняются каждый день

Стратегическая сессия «Территория устойчивости: Люди. Капитал. Правила», прошедшая в рамках форума «Сделано в Ульяновской области», стала диалогом о будущем отечественной экономики. Лидеры МСП собрались под эгидой «Опоры России», чтобы найти ответы на общие вызовы. Прежние рецепты уже не работают: приходится адаптироваться к правилам, которые меняются быстрее долгосрочных стратегий.
Кадры тянутся к атмосфере.
Крупные промцентры жестко соперничают за сотрудников. Гиганты «оборонки» и автопрома развернули между собой зарплатную гонку. Оклады растут, но людей больше не становится. Здесь МСП — не конкурент индустриальным флагманам. Приходится менять саму философию отношений с работником.
«Сейчас сотрудники работают не только ради зарплаты. Новое поколение выбирает комфортную атмосферу и человеческое отношение. Люди увольняются из среды, где они не понимают, на что влияют в компании», — уверена генеральный директор ивент-компании Lucky Event Юлия Модлина.
МСП сегодня выгоднее инвестировать в смыслы. Набирает обороты тренд на «экобилдинги» — совместную высадку деревьев, благоустройство территорий и корпоративные квесты.
«Мотивация только деньгами больше не работает. Корпоративная культура — это не абстрактная забота HR, а жесткая стратегия бизнеса, напрямую влияющая на текучку, продуктивность и прибыль», — считает эксперт.
Синдром «Лексуса».
Инвесторы разворачиваются в сторону провинции. Региональный бизнес привлекает инвесторов простотой, но его бедой остается управленческая беспечность. В Самаре, Пензе и Казани тысячи малых предприятий ежегодно закрываются. И это происходит не только из-за «плохого климата», но и из-за внутренних финансовых ошибок.
«С региональными предпринимателями проще работать, они честные, они на земле. У них минимальные косты и простая экономика. Но им сложнее привлечь инвестиции, так как они не знают, как это делать. Мы даем деньги только тем, кто прошел стадию теста продукта и идет в расширение. Здесь главным камнем преткновения становятся финансы, которые малый бизнес ведет хаотично», — поделился основатель сообщества «Больше, чем деньги», СЕО инвестплатформы «Инвестмен» Николай Солодовников.
В условиях дорогих денег управлять бизнесом по ощущениям нельзя. Если на счету компании есть остаток, собственник считает, что он в прибыли. Хотя часто это неотработанные авансы клиентов или деньги кредиторов. Отсюда классическая ошибка, когда с оборотных средств спонтанно покупается условный «Лексус», а через месяц предприятие падает в кассовый разрыв.
«Финансовый иммунитет — это способность переживать просадки без паники. Бизнес погибает не потому, что он убыточный на бумаге, а потому, что в критический момент отсутствует финансирование. Часто предприниматель не разделяет доходы бизнеса и личные карманы, не назначает себе зарплату руководителя. У бизнеса должна быть своя финансовая подушка безопасности, чтобы сохранить сотрудников и аренду минимум на несколько месяцев», — считает консультант по корпоративным финансам и налоговому праву Евгения Трибунская.
Рынок: тотальное обеление.
Пока мелкая розница пытается балансировать в серых зонах, государство планомерно закрывает лазейки. Госрегулирование переходит на автоматические рельсы.
До 1 июля 2026 года бизнесу необходимо перенастроить кассовое ПО под новые стандарты онлайн-проверки — ТС ПИОТ (техническое средство проверки информации о товаре). Иначе кассы заблокируют выдачу чеков с кодами маркировки.
«ТС ПИОТ напрямую связывается с системой “Честный знак”. Система автоматически блокирует продажу на кассе, если код маркировки недействителен или у товара истек срок годности. Список разрешительной документации жестко контролируется при продаже воды, пива, обуви, духов и шин. Если сертификат соответствия аннулирован, касса чек не пробьет», — информирует учредитель компании «Кассовые Технологии» Евгений Быховец.
Для покупателей это благая весть: цифровой щит исключает контрафакт и просрочку. Для недобросовестного бизнеса наступают суровые времена. Штрафы за невыбитый чек для юрлиц увеличиваются до 150 000−300 000 рублей. К обелению рынка подключился и банковский сектор.
«Если вы приняли платеж по карте или через СБП, но не пробили чек, банк автоматически сообщает в налоговую. С 1 сентября вводятся автоштрафы по аналогии с нарушениями ПДД. Постановление будет формироваться автоматически и прилетать в личный кабинет предпринимателя. Гайки закручиваются максимально», — предупредил спикер.
Осваиваем управляемый хаос.
Привычные каналы коммуникации с клиентами исчезают на глазах. Бизнес окунается в «управляемый хаос» и вынужден в спешном порядке переходить на отечественный софт. Компании активно осваивают новый российский мессенджер «Макс».
МАКС — это новый хаос, разрушивший прежнюю стабильность. У меня все было отлажено в «телеге», и вдруг все меняется. Но цель предпринимателя — быть новатором. Старые зарубежные ресурсы и полулегальные каналы не вернутся, это государственная позиция. Моя стратегическая задача — перегонять базы в МАКС, потому что это легально и это работает«, — рассказывает руководитель СММ-агентства “Azza” Николай Жиляков.
Практики на местах набивают шишки, тестируя инструменты миграции аудитории. Пассивные ссылки дают слабый результат — добровольно переходит не более 3−7 процентов клиентов. Бизнес учится использовать сложные сценарии: обрезать интересные новости на середине и уводить жителей Самары или Ульяновска дочитывать материал по ссылке в закрытые чаты суверенного мессенджера. При этом откровенный спам более не пройдет.
Главный итог ульяновского бизнес-интенсива очевиден: экономика МСП окончательно переросла этап дикого капитализма. Чтобы оставаться устойчивым в 2026 году, бизнесу необходима стопроцентная финансовая гигиена, технологическая гибкость и абсолютная прозрачность перед государством. Но главное — выигрывает тот, кто за сухими показателями разглядел человека. Изменение отношения к сотруднику и потребителю становится главным фактором регионального роста.