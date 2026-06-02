Жители Прикамья резко сократили покупки лекарственных настоек на спирту

В Пермском крае наметился резкий спад продажи спиртосодержащих лекарственных настоек. Общий объем за четыре месяца этого года снизился почти на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — с 38,7 млн до 25,3 млн руб.
Продажа настоек в пузырьках превысила 42%. Жители региона с начала года купили 377 тыс. пузырьков, когда годом ранее — 650 тыс. Наибольшее отторжение у пермяков вызвала «перцовка» — падение продаж на 99,4%. Настойку пустырника стали меньше покупать на 18,3%, валерианы — на 12,1%. При этом, объемы продаж настойки боярышника выросли на 11%.
Резкое снижение продаж лекарственных настоек связано с их покупкой не в медицинских целях, пояснила «В курсе.ру» компания DSM Group. Аптеки стараются убирать их из своего ассортимента. Свое влияние также оказало изменение налогообложения, по которому медицинский спирт теперь облагается акцизом.