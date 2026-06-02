Новая нужная функция появится в WhatsApp

Речь идет о предупреждении о потенциальном мошенническом сообщении — Scam Alert.
Функция «Предупреждение о мошенничестве» будет предупреждать пользователей, когда сообщение от неизвестного отправителя будет похоже на мошенническое.
Как пишет Wabetainfo, когда эта функция активна, WhatsApp проверяет входящие сообщения от неизвестных отправителей и отображает предупреждение непосредственно в чате.
Функция «Предупреждение о мошенничестве» не предотвращает общение с неизвестными контактами. Когда система Scam Alert обнаруживает подозрительное сообщение, WhatsApp отображает в чате предупреждение: «Это может быть мошенничество». Предупреждение также указывает, что подозрительное сообщение отправлено неизвестным контактом. Ниже предупреждения пользователи найдут два варианта: заблокировать и пожаловаться на контакт или доверять чату.
Новая функция будет необязательной и отключена по умолчанию.
В начале мая 2026 года стало известно, что WhatsApp работает над новым интерфейсом списков чатов.