Новая нужная функция появится в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp готовится запустить функцию, актуальную на фоне наплыва мошенников, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Речь идет о предупреждении о потенциальном мошенническом сообщении — Scam Alert.

Функция «Предупреждение о мошенничестве» будет предупреждать пользователей, когда сообщение от неизвестного отправителя будет похоже на мошенническое.

Как пишет Wabetainfo, когда эта функция активна, WhatsApp проверяет входящие сообщения от неизвестных отправителей и отображает предупреждение непосредственно в чате.

Функция «Предупреждение о мошенничестве» не предотвращает общение с неизвестными контактами. Когда система Scam Alert обнаруживает подозрительное сообщение, WhatsApp отображает в чате предупреждение: «Это может быть мошенничество». Предупреждение также указывает, что подозрительное сообщение отправлено неизвестным контактом. Ниже предупреждения пользователи найдут два варианта: заблокировать и пожаловаться на контакт или доверять чату.

Новая функция будет необязательной и отключена по умолчанию.

В начале мая 2026 года стало известно, что WhatsApp работает над новым интерфейсом списков чатов.