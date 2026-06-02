Новая нужная функция появится в WhatsApp

Функция «Предупреждение о мошенничестве» не предотвращает общение с неизвестными контактами. Когда система Scam Alert обнаруживает подозрительное сообщение, WhatsApp отображает в чате предупреждение: «Это может быть мошенничество». Предупреждение также указывает, что подозрительное сообщение отправлено неизвестным контактом. Ниже предупреждения пользователи найдут два варианта: заблокировать и пожаловаться на контакт или доверять чату.