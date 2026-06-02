В России намерены нарастить добычу золота до 500 тонн за год

В 2026 году российские предприятия планируют увеличить добычу золота до 480−500 тонн, серебра до 2,8−3 тыс. тонн, сообщил в интервью ТАСС глава Минприроды Александр Козлов.
«Прогноз на этот год по добыче золота — 480−500 тонн, серебра — 2,8 тыс. -3 тыс. тонн, платиноидов — 134−137 тонн», — заявил министр.
Козлов уточнил, что точные данные по добыче за 2025 год еще подсчитываются, но ориентировочно в прошлом году было добыто 480−485 тонн золота, серебра — от 2,6 тыс. до 2,8 тыс. тонн, платиноидов — 134−136 тонн.
«Таким образом, добыча золота может вырасти примерно на 3%, серебра — на 7%, платиноидов — на 0,75%», — резюмировал министр.
