Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России намерены нарастить добычу золота до 500 тонн за год

В 2026 году российские предприятия планируют увеличить добычу золота до 480−500 тонн, серебра до 2,8−3 тыс.

Источник: РБК

В 2026 году российские предприятия планируют увеличить добычу золота до 480−500 тонн, серебра до 2,8−3 тыс. тонн, сообщил в интервью ТАСС глава Минприроды Александр Козлов.

«Прогноз на этот год по добыче золота — 480−500 тонн, серебра — 2,8 тыс. -3 тыс. тонн, платиноидов — 134−137 тонн», — заявил министр.

Козлов уточнил, что точные данные по добыче за 2025 год еще подсчитываются, но ориентировочно в прошлом году было добыто 480−485 тонн золота, серебра — от 2,6 тыс. до 2,8 тыс. тонн, платиноидов — 134−136 тонн.

«Таким образом, добыча золота может вырасти примерно на 3%, серебра — на 7%, платиноидов — на 0,75%», — резюмировал министр.

Материал дополняется.