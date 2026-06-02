В «Арнест ЮниРусь» рассказали о последствиях кириллизации брендов

Гендиректор компании «Арнест ЮниРусь» (ранее — подразделение Unilever в РФ) Елена Тябутова рассказала о результатах перевода названий лицензионных брендов на кириллицу. С 1 апреля 2026 года такие марки, как Dove и Rexona, сменили написание на «Дав» и «Рексона».

Источник: Коммерсантъ

По словам госпожи Тябутовой, несмотря на опасения компании, большинство брендов после смены графики на кириллическую показали рост продаж. Восприятие названий сильно зависит от товарной категории, говорит топ-менеджер. «В продуктах питания потребитель больше доверяет локальному, то есть тут ценность лицензионных марок ниже. В средствах бытовой химии тоже больше 60% покупателей предпочитают произведенное в России. А вот в косметике и парфюмерии до сих пор сохраняется мнение, что итальянское, французское, немецкое лучше. Но тенденция меняется», — отметила она.

Изменение потребительских привычек отразилось и на структуре активов группы. Если раньше пропорция лицензионных и собственных брендов в портфеле составляла 50 на 50, то сегодня доля локальных марок выросла до 60%, а лицензионных — снизилась до 40%.

Подробнее о новых проектах «Арнест ЮниРусь» — в интервью Елены Тябутовой «Ъ».