Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Арнест ЮниРусь» будет выпускать средства для волос вместе с создателем AirTouch

Компания «Арнест ЮниРусь» (бывшее подразделение Unilever в РФ) выходит в сегмент профессиональной косметики для волос. Новый бренд Explain AirTouch создан в стратегическом партнерстве с Владимиром Сарбашевым — основателем Академии парикмахерского искусства и автором техники окрашивания AirTouch. Об этом в интервью «Ъ» сообщила гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова. По ее словам, работа над стартом проекта велась два года.

Источник: Коммерсантъ

Компания «Арнест ЮниРусь» (бывшее подразделение Unilever в РФ) выходит в сегмент профессиональной косметики для волос. Новый бренд Explain AirTouch создан в стратегическом партнерстве с Владимиром Сарбашевым — основателем Академии парикмахерского искусства и автором техники окрашивания AirTouch. Об этом в интервью «Ъ» сообщила гендиректор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова. По ее словам, работа над стартом проекта велась два года.

«Продукты проходят тестирование в реальных условиях работы стилистов и основаны на ингредиентах с подтвержденной эффективностью», — подчеркнула госпожа Тябутова. Всего, по ее словам, в ассортименте этой линейки будет более 150 позиций.

Как пояснили «Ъ» в компании, в новом бренде будут средства для ухода и стайлинга. В линейку войдут специализированные гаммы для восстановления поврежденных волос, средства для защиты цвета, ухода за кудрями, профессиональные лаки и текстурайзеры.

«В глобальном Unilever были когда-то краски под брендом Tigi. Но в России мы ничего не производили. Сейчас мы краски будем производить сами в Екатеринбурге. Оборудование новое поставили, цех отдельный создали», — отметила госпожа Тябутова.

Подробнее о новых проектах «Арнест ЮниРусь» — в интервью Елены Тябутовой «Ъ».