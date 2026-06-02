В России хотят заняться реабилитацией нетрезвых водителей: как этот будет работать

Три российских ведомства — МВД, Минздрав и Минюст — до 2027 года изучат, как заставлять пьяных водителей лечиться от зависимости. Сейчас такой обязанности в законе нет, но власти хотят её ввести при назначении наказания за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный план.