В России хотят заняться реабилитацией нетрезвых водителей: как этот будет работать

Три российских ведомства — МВД, Минздрав и Минюст — до 2027 года изучат, как заставлять пьяных водителей лечиться от зависимости. Сейчас такой обязанности в законе нет, но власти хотят её ввести при назначении наказания за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный план.
Ведомства должны проработать механизм, при котором суд сможет отправлять нарушителя на диагностику, профилактику и медицинскую реабилитацию из-за употребления психоактивных веществ. Доклад о результатах чиновники представят в правительство до 2027 года.
Кроме того, Минздраву и МВД поручено подготовить новый приказ о медосвидетельствовании. В нём уточнят правила проверки на опьянение, если провести её полностью невозможно из-за тяжелого состояния человека.
Ранее KP.RU писал, что в России разработали законопроект, упрощающий процедуру оформления нетрезвых водителей. Суть поправок проста — теперь сотрудники ГАИ могут не заполнять протоколы об отстранении от управления ТС и задержания ТС.