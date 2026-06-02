Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 1,3 млн жителей Волгоградской области старше 15 лет имеют работу

Волгоградстат озвучил численность рабочей силы в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

1 миллион 294 тысячи жителей Волгоградской области работают и получают зарплату. Волгоградстат озвучил данные по численности рабочей силы в регионе. Посчитали всех занятых на рынке труда жителей старше 15 лет по информации на март 2026 года.

Большинство работающего населения Волгоградской области живет в городской местности, это 79,3% об всего числа рабочей силы. 20,7% людей работают в сельской местности. Мужчин и женщин среди работающего населения почти поровну: 52,4% работников это мужчины, 47,6% — это представительницы прекрасной половины.