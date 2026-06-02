Создание инфраструктуры для газомоторного транспорта в Арктике — вклад «Норникеля» в федеральный проект «Чистый воздух»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Норникель» вносит существенный вклад в реализацию федерального проекта «Чистый воздух».
На прошедшей в Красноярске конференции «Чистый воздух: как города меняются к лучшему» вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко рассказал о Серной программе, а также остановился еще на одном важном проекте, реализуемом компанией в Арктике, — создании инфраструктуры для газомоторного транспорта.
В частности, Сергей Ткаченко подчеркнул: «Благодаря инвестициям компании в этот проект, а также благодаря поддержке губернатора и правительства Красноярского края муниципалитетом в Норильске закупается больше газомоторной техники, и прежде всего это касается общественного транспорта. Компания стремится свои инвестиционные проекты направить на те же цели, расширяя автопарк производственной техники на природном газе».
Чтобы достичь существенного экологического эффекта, не менее важным участником этой работы должен быть житель Норильска. Для этого требуется создать условия, чтобы населению, а также бизнесу, коммунальному и муниципальному хозяйству стало выгоднее использовать природный газ, нежели дизель или бензин. Для этого необходимо разработать дополнительные меры стимулирования на уровне органов исполнительной и законодательной власти и заинтересовать как можно больше потребителей. Одна из обсуждаемых мер — освобождение от транспортного налога владельцев газомоторной техники.
На сегодняшний день опыт использования транспорта на газе для производственных и общегородских нужд оказался положительным и с точки зрения надежности эксплуатации в условиях Крайнего Севера, и с точки зрения экономичности.