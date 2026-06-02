Создание инфраструктуры для газомоторного транспорта в Арктике — вклад «Норникеля» в федеральный проект «Чистый воздух»

Чтобы достичь существенного экологического эффекта, не менее важным участником этой работы должен быть житель Норильска. Для этого требуется создать условия, чтобы населению, а также бизнесу, коммунальному и муниципальному хозяйству стало выгоднее использовать природный газ, нежели дизель или бензин. Для этого необходимо разработать дополнительные меры стимулирования на уровне органов исполнительной и законодательной власти и заинтересовать как можно больше потребителей. Одна из обсуждаемых мер — освобождение от транспортного налога владельцев газомоторной техники.