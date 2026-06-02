В Казахстане усилят ответственность руководителей за производственный травматизм

Астана, 2 июня. КазТАГ — Алена Субботина. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министерству труда и социальной защиты населения ввести KPI по производственному травматизму для руководителей крупных предприятий, от которого будут зависеть их зарплата и сохранение должности.

Источник: Reuters

«Министерству труда надо ввести KPI по показателю производственного травматизма для всех руководителей крупных производств, неисполнение которого будет напрямую отражаться на оплате труда руководства и, в целом, на сохранении ими своих должностей», — сказал Бектенов на заседании правительства во вторник.

По словам премьера, инвестиции в безопасность, автоматизацию и цифровизацию, как правило, всегда окупаются многократно. Этому следуют самые передовые промышленные компании во всем мире.

«Тем не менее текущий уровень промышленной безопасности на отдельных предприятиях страны имеет определенные риски. Они связаны с несвоевременной заменой изношенного оборудования, недостаточным производственным контролем и отсутствием современных систем безопасности. В первую очередь это касается горнорудных, нефтегазодобывающих и химических предприятий. Данные отрасли промышленности следует держать на особом контроле», — подчеркнул глава правительства.

Бектенов добавил, что необходимо обеспечить жесткий контроль ко всем субъектам малого и среднего бизнеса. Здоровье и безопасность граждан Казахстана должны быть главным приоритетом.

Он поручил министерству труда совместно с заинтересованными госорганами разработать законодательные поправки в части наделения государственной инспекции труда расширенными функциями.

«Это будет способствовать усилению трудовой дисциплины и соблюдению безопасности труда, причем не только на крупных предприятиях, но и в сфере малого и среднего бизнеса», — считает Бектенов.

Также премьер-министр дал поручение особое внимание обратить на те организации сферы услуг, помещения которых пристроены или находятся в жилых домах.

«Акиматам, министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с генеральной прокуратурой провести проверки заведений общественного питания для контроля условий хранения и эксплуатации газовых баллонов», — сказал глава правительства.

Министерству по чрезвычайным ситуациям он поручил обеспечить четкую координацию и жесткий контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.