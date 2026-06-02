В Казахстане усилят ответственность руководителей за производственный травматизм

«Министерству труда надо ввести KPI по показателю производственного травматизма для всех руководителей крупных производств, неисполнение которого будет напрямую отражаться на оплате труда руководства и, в целом, на сохранении ими своих должностей», — сказал Бектенов на заседании правительства во вторник.
По словам премьера, инвестиции в безопасность, автоматизацию и цифровизацию, как правило, всегда окупаются многократно. Этому следуют самые передовые промышленные компании во всем мире.
«Тем не менее текущий уровень промышленной безопасности на отдельных предприятиях страны имеет определенные риски. Они связаны с несвоевременной заменой изношенного оборудования, недостаточным производственным контролем и отсутствием современных систем безопасности. В первую очередь это касается горнорудных, нефтегазодобывающих и химических предприятий. Данные отрасли промышленности следует держать на особом контроле», — подчеркнул глава правительства.
Бектенов добавил, что необходимо обеспечить жесткий контроль ко всем субъектам малого и среднего бизнеса. Здоровье и безопасность граждан Казахстана должны быть главным приоритетом.
Он поручил министерству труда совместно с заинтересованными госорганами разработать законодательные поправки в части наделения государственной инспекции труда расширенными функциями.
«Это будет способствовать усилению трудовой дисциплины и соблюдению безопасности труда, причем не только на крупных предприятиях, но и в сфере малого и среднего бизнеса», — считает Бектенов.
Также премьер-министр дал поручение особое внимание обратить на те организации сферы услуг, помещения которых пристроены или находятся в жилых домах.
«Акиматам, министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с генеральной прокуратурой провести проверки заведений общественного питания для контроля условий хранения и эксплуатации газовых баллонов», — сказал глава правительства.
Министерству по чрезвычайным ситуациям он поручил обеспечить четкую координацию и жесткий контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.