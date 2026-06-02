Энергетика будущего: что предложил Казахстан на форуме в Баку

Казахстан, который остается крупнейшей экономикой региона и одним из ключевых игроков на энергетическом рынке, заявил о готовности ускорять развитие возобновляемых источников энергии, но с важным условием — без ущерба для энергетической безопасности страны.
Эта позиция прозвучала на Международном энергетическом форуме BEW 2026 в Баку, где министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов выступил на круглом столе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), посвященном перспективам ускоренного внедрения ВИЭ в Центральной Азии, передает DKNews.kz.
Почему энергетический переход становится главным вызовом региона.
Сегодня Центральная Азия сталкивается сразу с несколькими серьезными вызовами. С одной стороны, экономикам региона требуется все больше электроэнергии для промышленности, цифровизации и роста населения. С другой — усиливается международное давление в части сокращения выбросов углерода и развития низкоуглеродной экономики.
В этих условиях вопрос заключается уже не только в строительстве новых солнечных и ветровых электростанций, но и в том, насколько устойчивой останется энергосистема в целом.
Выступая на форуме, Ерлан Аккенженов подчеркнул, что стратегическим приоритетом Казахстана остается баланс между модернизацией энергетической инфраструктуры, развитием «зеленой» генерации и укреплением энергетической безопасности.
Казахстан ускоряет развитие ВИЭ.
В рамках Парижского соглашения Казахстан взял на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого страна последовательно увеличивает долю возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе.
Сегодня доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии уже достигла 7 процентов. К 2030 году Казахстан намерен увеличить этот показатель более чем вдвое — до 15 процентов.
Для достижения цели Министерство энергетики продолжит проведение прозрачных аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, а также реализацию крупных энергетических проектов совместно со стратегическими инвесторами.
Эксперты отмечают, что именно аукционная модель в последние годы стала одним из ключевых факторов привлечения инвестиций в казахстанскую «зеленую» энергетику.
Что мешает быстрому переходу на чистую энергию.
Несмотря на активное развитие солнечной и ветровой генерации, Казахстан обращает внимание на проблему, с которой сегодня сталкиваются многие страны мира.
Солнце и ветер не могут гарантировать стабильную выработку электроэнергии круглосуточно. Поэтому масштабное внедрение ВИЭ требует серьезной модернизации всей энергосистемы.
В числе базовых условий успешной интеграции возобновляемых источников энергии казахстанская сторона обозначила:
развитие систем накопления энергии; модернизацию существующих передающих мощностей; внедрение интеллектуальных систем управления энергосетями; повышение гибкости межгосударственных энергетических связей.
Именно эти элементы, по мнению участников форума, станут определяющими для устойчивого энергоперехода в регионе в ближайшие годы.
Казахстан поддержал региональное сотрудничество.
Отдельное внимание на площадке BEW 2026 было уделено инициативе APRECA, предложенной IRENA для укрепления сотрудничества между государствами Центральной Азии в сфере энергетики.
В Казахстане рассматривают этот проект как дополнительную возможность для обмена опытом, технологиями и лучшими практиками между странами региона.
При этом Астана подчеркивает, что любые механизмы энергетического перехода должны учитывать национальные интересы и особенности каждой страны.
Такой подход позволяет избежать универсальных решений и выстраивать энергополитику с учетом реальных экономических и инфраструктурных возможностей государств.
Ставка на прагматичный подход.
Подводя итоги дискуссии, Ерлан Аккенженов отметил, что Казахстан открыт к конструктивному сотрудничеству с IRENA и региональными партнерами.
По его словам, совместная работа должна быть сосредоточена на поиске технологических решений, которые одновременно обеспечат устойчивое экономическое развитие и высокий уровень энергетической безопасности.
Кроме того, глава Минэнерго Казахстана принял участие в Министерской пленарной сессии «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», где участники обсудили укрепление международного партнерства, развитие устойчивых источников энергии и новые механизмы обеспечения энергетической безопасности.
На фоне глобальной трансформации энергетического рынка Казахстан демонстрирует позицию, которая становится все более востребованной в мире: «зеленый» переход возможен только тогда, когда он идет рука об руку с надежностью энергоснабжения и долгосрочной устойчивостью экономики.