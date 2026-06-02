В Ростове центр БПЛА запустит производство твердых печатных плат

676,5 млн рублей направят на закупку оборудования для центра БПЛА в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Областной научно-производственный центр беспилотных авиасистем в Ростове-на-Дону планирует направить региональную субсидию на запуск линии по производству твердых печатных плат. Сейчас ведется поиск подрядчика. Информация указана на сайте госзакупок.

Заявки в рамках тендера будут принимать до 15 июня, а итоги подведут 18 июня 2026 года. Начальная цена контракта — 676,5 млн рублей. За эту сумму победитель конкурса должен обеспечить поставку оборудования и ввод в эксплуатацию. Пусконаладку требуется провести до конца года.

Предполагается, что для создания линии по производству печатных плат потребуется целый комплекс техники и станков, предназначенных для разных целей — от предварительной подготовки до автоматической визуальной инспекции изделий.

