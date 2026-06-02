Продажи бензина из Белоруссии на Петербургской бирже выросли в 26 раз

Объем продаж бензина с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на Петербургской бирже составил 23,64 тысячи тонн в мае. Это в 26 раз больше, чем годом ранее — тогда реализация топлива составила всего 0,9 тысячи тонн.
— По сравнению с апрелем 2026 года объем продаж вырос на 3,36 тысячи тонн, или на 16,6 процента, — пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства.
Дизельное топливо из Белоруссии тоже показало рост. В мае этого года на бирже продали 49,86 тысячи тонн против 15,54 тысячи тонн годом ранее. Увеличение составило три раза. Относительно апреля продажи также заметно выросли — в апреле реализовали 15,12 тысячи тонн.
Белорусское топливо помогает обеспечивать внутренний российский рынок в период высокого спроса. Например, по итогам 2025 года максимальные объемы продаж белорусского бензина приходились на октябрь-декабрь — от 35,34 до 37,2 тысячи тонн.