ВТБ: аналитики прогнозируют, за счет каких отраслей будет развиваться рынок ГЧП

В разбивке по секторам оценки выглядят следующим образом. Наибольший потенциал аналитики видят в сегменте ЦОД: на фоне кратного роста данных и развития ИИ капитальные вложения в дата-центры различного типа в ближайшие десять лет могут достичь 1,3−1,5 трлн руб. Рынок решений для умных городов, который в глобальном масштабе способен удвоиться за четыре года, в России обеспечит концессионные и ГЧП-проекты объемом до 140−170 млрд руб. В космической отрасли наиболее коммерчески привлекательными названы системы дистанционного зондирования Земли, спутниковый интернет и космический туризм с потенциальным объемом инвестиций 170−220 млрд руб. Еще порядка 210 млрд руб. может быть привлечено в проекты промышленного ГЧП, ориентированные на технологический суверенитет.