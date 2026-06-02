Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Чукотки смогут летать в Красноярск по льготным билетам

С сегодняшнего дня и до конца сентября жители Чукотского автономного округа смогут летать в Красноярск и обратно по субсидированным билетам.

Источник: Российская газета

С сегодняшнего дня и до конца сентября жители Чукотского автономного округа смогут летать в Красноярск и обратно по субсидированным билетам.

На официальном сайте региона сообщается, что до 17 июня рейс между Анадырем и Красноярском будет выполняться один раз в неделю, далее — два раза в неделю.

Губернатор Чукотского АО сообщил, что маршрут появился в прошлом году и сразу стал очень востребован. За прошедший 2025 год им воспользовались 3 351 пассажир. Красноярск — крупный транспортный узел, откуда можно улететь по 60 направлениям.

Билет от Анадыря до Красноярска для жителей полуострова стоит 25 000 рублей. С 6 июля будет летать самолет из Анадыря в Петропавловск-Камчатский и обратно. Северяне смогут купить билет за 9 900 рублей.

В прошлом году по межрегиональным маршрутам совершили перелеты больше 146 000 человек.