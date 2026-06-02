Жители Чукотки смогут летать в Красноярск по льготным билетам

С сегодняшнего дня и до конца сентября жители Чукотского автономного округа смогут летать в Красноярск и обратно по субсидированным билетам.
На официальном сайте региона сообщается, что до 17 июня рейс между Анадырем и Красноярском будет выполняться один раз в неделю, далее — два раза в неделю.
Губернатор Чукотского АО сообщил, что маршрут появился в прошлом году и сразу стал очень востребован. За прошедший 2025 год им воспользовались 3 351 пассажир. Красноярск — крупный транспортный узел, откуда можно улететь по 60 направлениям.
Билет от Анадыря до Красноярска для жителей полуострова стоит 25 000 рублей. С 6 июля будет летать самолет из Анадыря в Петропавловск-Камчатский и обратно. Северяне смогут купить билет за 9 900 рублей.
В прошлом году по межрегиональным маршрутам совершили перелеты больше 146 000 человек.