Около 8 тысяч подростков хотят трудоустроить летом в Нижегородской области

Около 8 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет планируют трудоустроить в Нижегородской области предстоящим летом по программе временной занятости. Для сравнения, в прошлом сезоне работу получили чуть более 7 тысяч ребят. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
На данный момент служба занятости заключила с работодателями 174 договора, рабочие места уже получили 310 человек. Как отметил региональный министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин, летнее трудоустройство помогает молодежи заранее определиться с профессией в рамках нацпроекта «Кадры». Школьники могут устроиться вожатыми, курьерами, ассистентами на предприятия, в школы и больницы. Зарплата в 2026 году составит от 27 до 35 тысяч рублей.
Для официального оформления 14-летним подросткам потребуется согласие родителей, а до 15 лет — еще и разрешение органов опеки. Помимо выплат от работодателя, юным нижегородцам положена материальная поддержка из областного бюджета в размере от 1863 до 2795 рублей в месяц, на что выделено более 1,9 млн рублей. Подать заявление можно через портал «Работа России» или в офисах кадрового центра.
