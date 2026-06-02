Стало известно, где находится задержанный Францией танкер Tagor

Прокуратура Бреста возбудила дело против команды танкера. Экипажу вменяют сразу несколько нарушений: отсутствие флага на судне, отказ предоставить документы, подтверждающие гражданство, и неподчинение законному требованию остановиться, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Sud Ouest.
Инцидент произошел 31 мая. ВМС Франции перехватили Tagor на расстоянии более 400 морских миль (740 км) к западу от побережья Бретани.
В Кремле действия французской стороны назвали незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание танкера, который следовал из России, «незаконно и граничит с морским пиратством».