Стало известно, где находится задержанный Францией танкер Tagor

Инцидент с задержанием танкера Tagor, шедшего из России, получил продолжение. Судно, которое ранее задержали Военно-морские силы Франции, сопроводили на якорную стоянку в заливе Дуарнене (департамент Финистер). Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic. Французские судебные органы уже начали разбирательство.