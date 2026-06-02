Медсправку 086/у отменили для нижегородских абитуриентов

Минздрав РФ отменил эту форму еще осенью 2025 года, рекомендовав высшим учебным заведениям перейти на новый формат — структурированный электронный медицинский документ (СЭМД 196). Теперь финальное заключение формируется в цифровом виде и автоматически отображается в личном кабинете на портале Госуслуг. В приемную комиссию его можно предоставить в виде распечатанной копии с портала или бумажного документа, заверенного в поликлинике.