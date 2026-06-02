Медсправку 086/у отменили для нижегородских абитуриентов

В приемных комиссиях вузов в 2026 году начнут требовать электронные заключения с Госуслуг вместо привычных бумажных бланков.

Российским абитуриентам, в том числе поступающим в нижегородские вузы, больше не нужно оформлять привычную медицинскую справку по форме 086/у. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».

Минздрав РФ отменил эту форму еще осенью 2025 года, рекомендовав высшим учебным заведениям перейти на новый формат — структурированный электронный медицинский документ (СЭМД 196). Теперь финальное заключение формируется в цифровом виде и автоматически отображается в личном кабинете на портале Госуслуг. В приемную комиссию его можно предоставить в виде распечатанной копии с портала или бумажного документа, заверенного в поликлинике.

Электронный документ действителен в течение шести месяцев, поэтому будущим студентам рекомендуют проходить осмотры заранее, чтобы избежать летних очередей. Для оформления справки по-прежнему стандартно требуется посетить терапевта, хирурга, невролога, лора, окулиста и гинеколога, имея при себе паспорт, полис, прививочный сертификат и флюорографию. Точный список обследований лучше уточнять в приемной комиссии конкретного вуза.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут работать больше сверхурочно.