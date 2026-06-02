Авиакомпания NordStar подарила маленьким пассажирам настоящий воздушный праздник в День защиты детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 июня в День защиты детей авиакомпания NordStar организовала для юных пассажиров на рейсах из Норильска в Москву и из Красноярска в Москву настоящий воздушный праздник — «Помощник экипажа».
В этот день она напомнила, что путешествие может быть не только комфортным, но и по-настоящему волшебным.
Юные пассажиры получили возможность в течение нескольких часов полета побыть в роли помощника кабинного экипажа, почувствовать себя частью команды и примерить на себя роль настоящего бортпроводника.
В течение рейса после набора высоты маленькие путешественники смогли изнутри посмотреть на работу экипажа и познакомиться с особенностями профессии. Ребята с воодушевлением участвовали во всех составляющих рейса: делали объявления по громкой связи, угощали пассажиров карамелью и помогали бортпроводникам в обслуживании рейса. Для самых любознательных пассажиров бортпроводники провели мини-экскурсии по своему рабочему месту — бортовой станции бортпроводника — показали и рассказали, какие задачи выполняют различные виды оборудования.
В качестве подтверждения «официального» опыта работы членами экипажа маленьким пассажирам были вручены памятные значки. Данное мероприятие позволило ближе познакомить детей с профессией бортпроводника и вызвать у них интерес к авиации.
Авиакомпания NordStar надеется, что юные помощники экипажа в будущем вольются в ряды профессиональных пилотов и бортпроводников и станут уже полноправными членами экипажа авиакомпании.
В честь Дня защиты детей маленькие пассажиры других рейсов авиакомпании, выполняемых в этот день, получили памятные подарки — фирменный яркий шнурок для телефона как символ путешествий, открытий и первых самостоятельных шагов в большом мире.
Авиакомпания NordStar традиционно уделяет особое внимание детям на борту, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в полете спокойно, уверенно и радостно, и стремится создавать атмосферу, в которой маленькие пассажиры не просто проводят время в пути, а получают яркие впечатления, которые остаются с ними надолго.
6+