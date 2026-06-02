Премьер Армении назвал политизированным запрет на поставки товаров в РФ

По словам премьера, Ереван осознает все преимущества членства в Евразийском экономическом союзе, однако сам Союз обязан предоставлять новые возможности, «чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот». Пашинян подчеркнул, что любые ограничения формируют у граждан негативное восприятие объединения.
Глава правительства также высказался о фитосанитарном контроле. Он назвал его нормальной практикой и подчеркнул важность качества товаров, поставляемых в страны союза. Однако, по его мнению, в текущей ситуации этот вопрос излишне политизирован.
«Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть, качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важно. Но на данный момент это политизируется», — заявил Пашинян.
Комментируя недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, премьер назвал его позитивным. Он сообщил, что стороны обсудили текущие вопросы, и выразил надежду на отмену введенных мер.
«Думаю, что лучший шаг сейчас — отказаться от всяких ограничений. Боюсь, что это создаст некоторые негативные сантименты в Армении по направлению к ЕАЭС», — пояснил он.
Никол Пашинян допустил, что у отдельных компаний как в Армении, так и в России могут возникать проблемы с качеством продукции. При этом он заверил, что в целом республика поддерживает высокий уровень контроля и постоянно его улучшает.
Ранее в тот же день премьер сообщил, что Армения перенаправит продукцию, запрещенную к ввозу в Россию, на другие рынки.