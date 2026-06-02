Премьер Армении назвал политизированным запрет на поставки товаров в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой введенных Россией ограничений на армянскую продукцию, назвав их неправильными для Евразийского экономического союза. Премьер отметил, что фитосанитарный контроль важен, но в текущей ситуации он излишне политизирован.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что это неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС, а я как высокопоставленное официальное лицо ЕАЭС, для меня это проблема, но все проблемы будут решены», — приводит слова Пашиняна в интервью «Известиям» во время предвыборной агитации в городе Севан «Интерфакс».

По словам премьера, Ереван осознает все преимущества членства в Евразийском экономическом союзе, однако сам Союз обязан предоставлять новые возможности, «чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот». Пашинян подчеркнул, что любые ограничения формируют у граждан негативное восприятие объединения.

Глава правительства также высказался о фитосанитарном контроле. Он назвал его нормальной практикой и подчеркнул важность качества товаров, поставляемых в страны союза. Однако, по его мнению, в текущей ситуации этот вопрос излишне политизирован.

«Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть, качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важно. Но на данный момент это политизируется», — заявил Пашинян.

Комментируя недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, премьер назвал его позитивным. Он сообщил, что стороны обсудили текущие вопросы, и выразил надежду на отмену введенных мер.

«Думаю, что лучший шаг сейчас — отказаться от всяких ограничений. Боюсь, что это создаст некоторые негативные сантименты в Армении по направлению к ЕАЭС», — пояснил он.

Никол Пашинян допустил, что у отдельных компаний как в Армении, так и в России могут возникать проблемы с качеством продукции. При этом он заверил, что в целом республика поддерживает высокий уровень контроля и постоянно его улучшает.

Ранее в тот же день премьер сообщил, что Армения перенаправит продукцию, запрещенную к ввозу в Россию, на другие рынки.

В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше