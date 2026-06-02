Налоговая банкротит известную кондитерскую фабрику Челябинска

В Арбитражный суд Челябинской области подан иск от Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Башкирии к ООО «Руслада» (владеет одноименным брендом) и ООО «Торговый дом “Руслада”». Сумма требований составляет 15,1 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.
Задолженность ООО «Руслада» перед налоговой превысила 9 млн рублей, из которых 7,26 млн — долг по налогам и пени, 1,78 млн рублей — по страховым взносам. Исковые требования по торговому дому составляют 6 млн рублей. Заявления приняты судом к производству.
Предприятие и торговый дом принадлежат челябинской предпринимательнице Светлане Cулеймановой. Напомним, в начале 2026 года федеральная компания «Акульчев» выкупила челябинскую кондитерскую фабрику «Колос» (ею владела «Руслада»), выпускавшую печенье, зефир и другие сладости в регионе с 2007 года.