Сколько нужно для жизни: назван размер достойной пенсии в 2026 году

Экономист Василий Кутьин назвал размер пенсии для жизни в крупном городе — 40−50 тысяч рублей. Для Волгограда эта сумма также актуальна, ведь расходы на ЖКХ и продукты здесь растут.
Средняя страховая пенсия в России заметно ниже этого уровня. Пожилые люди вынуждены экономить на продуктах, лекарствах и транспорте. Индексация лишь частично закрывает рост расходов, поскольку структура трат пенсионеров отличается от официальной потребительской корзины. Быстрее всего дорожают лекарства, медуслуги, коммуналка и еда.
«Даже после индексации пенсия нередко не покрывает реальные потребности пожилых людей», — объяснил Кутьин «Газете.ru».
Он добавил, что многие пенсионеры дополнительно помогают детям и внукам с ипотекой или нестабильными доходами, что создает еще большую нагрузку.
Ранее сообщалось о графике пенсионных выплат в июне.