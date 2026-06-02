Белорусы купили рекордное количество автомобилей двух этих марок

Стало известно автомобили каких марок белорусы покупают чаще всего, пишет БелТА.
Так, на заводе «Белджи» сообщили, что белорусы в мае приобрели рекордное количество автомобилей BELGEE и Geely — более 4100 штук. При этом каждый второй приобретенный автомобиль был электромобилем или гибридом.
Среди электрокаров фаворитом остается Geely EX2 — свыше 850 сделок за месяц. Также отмечается высокий интерес к Geely EX5 и BELGEE X80 Phev.
— В последние месяцы мы видим огромный спрос на электромобили и гибридные модели. Их доля в структуре продаж уже составила 45, — подчеркнули на предприятии.