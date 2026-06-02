Эксперты сказали, что происходит на автомобильном рынке Беларуси

Стала известна ситуация на рынке новых автомобилей в Беларуси. Подробнее рассказали в автомобильной ассоциации «БАА».
Так, в Беларуси рынок новых легковых авто продолжает демонстрировать высокие темпы роста. За май 2026 года было продано 8100 новых авто или на 21,5% больше, чем в апреле.
Продажи авто с двигателем внутреннего сгорания выросли на 2% за месяц, гибридов — на 50%, электрокаров — на 47%.
При этом в мае в Беларуси было продано рекордное количество электроавтомобилей за всю историю наблюдений — 3500 единиц.
А из других трендов в БАА назвали резкое увеличение продаж электрокаров Dongfeng (1400 штук продано за месяц). И также в топ-5 продаж авто с двигателем внутреннего сгорания вошел бренд HAVAL, возобновивший в мае регулярные поставки в республику.
