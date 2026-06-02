В Волгограде изменили график выплат пенсий в июне

Отделение СФР по Волгоградской области в июне опубликовало график пенсий и пособий. Выплаты начнутся 3 июня 2026 года в Волгограде с перечисления единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам.
3 июня на банковские счета поступят пособия на детей до 17 лет, выплаты беременным, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и ежемесячные выплаты семьям военнослужащих.
5 июня перечислят деньги из материнского капитала, 8 июня — пособие по уходу за ребенком для работающих. Пенсии придут 4 и 11 июня, а получатели с датой 21-го числа получат деньги раньше — 19 июня из-за выходного.
Перенос коснется страховых, социальных, накопительных пенсий и выплат по старости и инвалидности.
«Пособия выплачиваются в текущем месяце за предыдущий», — напомнили в отделении СФР по Волгоградской области. Зачисление на банковские счета может происходить в течение всего дня, поэтому не стоит переживать, если деньги не пришли утром.
