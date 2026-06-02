Владельцам двух и более квартир в Татарстане начали приходить извещения от ФНС

В Татарстане налоговики усилили контроль за рынком аренды жилья. Причина простая — бюджет республики на 2026 год сильно зависит от налогов с доходов граждан. А арендный рынок, по оценкам, ежегодно недодаёт казне около 300 миллионов рублей.
ФНС использует искусственный интеллект. Алгоритмы сканируют объявления на Avito, «Циане» и других сайтах, сверяют адреса с данными реестра недвижимости и находят владельцев. Кроме того, участковые ходят по квартирам — особенно если поступают жалобы от соседей или управляющих компаний. Если в квартире живут люди без регистрации и не собственники, полиция составляет акт.
Банки по запросу налоговой выдают данные о переводах на карты. Регулярные поступления одной и той же суммы — явный признак арендной платы. ФНС может запросить пояснения и потребовать уточнить декларацию. Налоговая вправе проверить доходы за последние три года — таков срок исковой давности.
По словам риелторов, около месяца назад собственники, у которых больше двух квартир, начали получать извещения от налоговой. Их просят объяснить, как используется жильё и откуда берутся регулярные переводы на карту.
В Татарстане сдачей жилья официально занимаются 9,7 тысячи самозанятых и почти 5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Но только в Казани на одном сайте можно найти больше 20 тысяч объявлений об аренде. По республике их ещё больше.
По данным мониторинга, в одной Казани свыше 1,3 тысячи человек имеют пять и более квартир. А около 12 тысяч жителей Татарстана владеют несколькими объектами недвижимости, но официального дохода не показывают, пишет «Бизнес Онлайн».
Правительство РФ уже внесло в Госдуму законопроект, который расширит полномочия налоговой. Если его примут, ФНС начнёт получать от Центробанка данные о счетах физлиц с подозрительными доходами — например, с годовым оборотом выше 2,4 миллиона рублей. В Казани такую сумму можно получить, сдавая примерно пять квартир в долгосрочную аренду.