Владельцам двух и более квартир в Татарстане начали приходить извещения от ФНС

ФНС использует искусственный интеллект. Алгоритмы сканируют объявления на Avito, «Циане» и других сайтах, сверяют адреса с данными реестра недвижимости и находят владельцев. Кроме того, участковые ходят по квартирам — особенно если поступают жалобы от соседей или управляющих компаний. Если в квартире живут люди без регистрации и не собственники, полиция составляет акт.