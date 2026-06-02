В Прикамье более 26 тысяч пенсионеров получают доплату к пенсии за детей

Доплата родителю-пенсионера за одного иждивенца составляет 3 194,89 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае родители-пенсионеры с находящимися на иждивении детьми имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Доплата устанавливается работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности. Ее произведут в беззаявительном порядке.

Доплата положена за находящих на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся очно. Размер доплаты к пенсии за иждивенца равен трети от фиксированной выплаты в 9 584,69 ₽, но не более чем за трех человек.

В этом году за одного иждивенца пенсионер получает доплату 3 194,89 ₽, за двух — 6 389,78 ₽, за трех — 9 584,69 ₽ За одного и того же ребенка пенсию повысят обоим родителям-пенсионерам.

«Доплата к фиксированной выплате не может быть больше самой выплаты. За четвертого и последующих иждивенцев повышение не предусмотрено», — дополнили в краевом отделении Социального фонда России.

В случае трудоустройства, отчисления или перевода на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения ребенка дополнительная выплата прекращается. Если студент берет академический отпуск, то выплату повышенной пенсии возобновят.