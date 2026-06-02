Нижегородцам объяснили, как правильно установить газовую колонку

Если жилой дом газифицирован после 1977 года, колонка в ванной стоит незаконно, и её надо оттуда убирать. Если газ проведён до 1977 года, необходимо посмотреть проект газификации. Если по проекту колонка в ванной, она находится там законно. Косвенным подтверждением также может служить наличие в ванной не только вентиляционного, но и отдельного дымового канала.