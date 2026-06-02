Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам объяснили, как правильно установить газовую колонку

Газовый вопрос остается одним из самых актуальных у жителей многоквартирных домов.

Источник: Нижегородская правда

Газовый вопрос сегодня один из самых актуальных у жителей многоквартирных домов. Как правильно устанавливать колонки, за что могут выписать штраф, что делать, если вместо плиты установлена газовая поверхность? На эти и другие вопросы наших читателей ответили специалисты «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

— Почему газовая колонка в ванной может представлять опасность?

— Газовый водонагреватель в небольшом помещении может стать причиной несчастного случая — отравления угарным газом. Колонка берёт воздух для горения из помещения ванной, а оно небольшое и часто не имеет окна, чтобы обеспечить хороший приток воздуха. Конечно, газовые приборы обычно оснащены автоматикой, которая предупреждает несчастные случаи, но лучше дополнительно подстраховаться.

— Откуда в таком случае появились колонки в ванных?

— В ванных комнатах газовые колонки устанавливали до 1977 года — до момента, пока не вступили в силу новые нормы. В соответствии с ними установка газовых водонагревателей была разрешена только в кухнях.

Если жилой дом газифицирован после 1977 года, колонка в ванной стоит незаконно, и её надо оттуда убирать. Если газ проведён до 1977 года, необходимо посмотреть проект газификации. Если по проекту колонка в ванной, она находится там законно. Косвенным подтверждением также может служить наличие в ванной не только вентиляционного, но и отдельного дымового канала.

— Если колонка была установлена на законных основаниях, в каких случаях потребуется её перенос?

— В обязательном порядке колонку уберут из ванной при капитальном ремонте или реконструкции. Их выполняют по новому проекту, который разрабатывается уже по современным нормативным документам.

Важно иметь в виду: если меняете старую колонку на новую большей мощности, согласно нормативным документам, это считается переустройством и выполняется по проекту. А значит, водонагреватель придётся перенести на кухню.

— Что делать, если приобрели жильё, в котором вместо плиты установлены варочная панель и газовый духовой шкаф?

— Замену, установку газового оборудования и приборов учёта проводит только специализированная организация (или её подрядные организации), с которой у абонента заключён договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Нарушения в установке газового оборудования выявляются при проведении технического обслуживания оборудования. Если газовое оборудование установлено правильно и каждый прибор имеет отключающее устройство, то нарушений нет — переустановка законна.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, когда надо менять старые плиты и колонки.