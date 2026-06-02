Нижегородцам объяснили, как правильно установить газовую колонку

Газовый вопрос сегодня один из самых актуальных у жителей многоквартирных домов. Как правильно устанавливать колонки, за что могут выписать штраф, что делать, если вместо плиты установлена газовая поверхность? На эти и другие вопросы наших читателей ответили специалисты «Газпром газораспределение Нижний Новгород».
— Почему газовая колонка в ванной может представлять опасность?
— Газовый водонагреватель в небольшом помещении может стать причиной несчастного случая — отравления угарным газом. Колонка берёт воздух для горения из помещения ванной, а оно небольшое и часто не имеет окна, чтобы обеспечить хороший приток воздуха. Конечно, газовые приборы обычно оснащены автоматикой, которая предупреждает несчастные случаи, но лучше дополнительно подстраховаться.
— Откуда в таком случае появились колонки в ванных?
— В ванных комнатах газовые колонки устанавливали до 1977 года — до момента, пока не вступили в силу новые нормы. В соответствии с ними установка газовых водонагревателей была разрешена только в кухнях.
Если жилой дом газифицирован после 1977 года, колонка в ванной стоит незаконно, и её надо оттуда убирать. Если газ проведён до 1977 года, необходимо посмотреть проект газификации. Если по проекту колонка в ванной, она находится там законно. Косвенным подтверждением также может служить наличие в ванной не только вентиляционного, но и отдельного дымового канала.
— Если колонка была установлена на законных основаниях, в каких случаях потребуется её перенос?
— В обязательном порядке колонку уберут из ванной при капитальном ремонте или реконструкции. Их выполняют по новому проекту, который разрабатывается уже по современным нормативным документам.
Важно иметь в виду: если меняете старую колонку на новую большей мощности, согласно нормативным документам, это считается переустройством и выполняется по проекту. А значит, водонагреватель придётся перенести на кухню.
— Что делать, если приобрели жильё, в котором вместо плиты установлены варочная панель и газовый духовой шкаф?
— Замену, установку газового оборудования и приборов учёта проводит только специализированная организация (или её подрядные организации), с которой у абонента заключён договор на техническое обслуживание газового оборудования.
Нарушения в установке газового оборудования выявляются при проведении технического обслуживания оборудования. Если газовое оборудование установлено правильно и каждый прибор имеет отключающее устройство, то нарушений нет — переустановка законна.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, когда надо менять старые плиты и колонки.